Как расшифровываются «блатные» номера

Желание хоть каким-нибудь боком «прислониться» к сильным и могущественным мира сего проявляется у отдельной категории автовладельцев страны в любви к «красивым» номерам. Правда, на самом деле, большинство из популярных в народе буквенно-циферных комбинаций никакого отношения ни к силовым, ни к властным структурам не имеет. «Красивый номер», зачастую выполняет единственную функцию: сообщает другим водителям и сотрудникам ДПС, что за рулем этой машины сидит обеспеченный человек, который уже не знает, кому бы еще отдать толику своих денег. Но существуют и настоящие «блатные» номера — ГРЗ серий, которые действительно вешают лишь на машины, принадлежащие серьезным государственным организациям.

Причем, многие из этих авто оснащаются синими проблесковыми маячками. Разумеется, что в свободном доступе списки таких номеров не находятся, поэтому мы решили собрать информацию о по-настоящему «блатных» номерах с помощью интернета. И вот что по этому поводу думает «всемирная паутина». Номера с буквами А-АА принадлежат автопарку Администрации Президента РФ. Считается, что серия А-МР97 пришла на смену так называемым «флаговым» номерам с триколором и такие ГРЗ несут машины правительства, Администрации Президента, Совета Федерации, ФСБ и прочие.