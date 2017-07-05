Как расшифровываются «блатные» номера

numplate.ru
Неистребимая и необъяснимая любовь россиян к «красивым номерам» продолжает существовать благодаря тому обстоятельству, что автомобили ряда спецслужб и высших органов российской власти действительно получают госномера «блатных» серий.
Максим Строкер

Желание хоть каким-нибудь боком «прислониться» к сильным и могущественным мира сего проявляется у отдельной категории автовладельцев страны в любви к «красивым» номерам. Правда, на самом деле, большинство из популярных в народе буквенно-циферных комбинаций никакого отношения ни к силовым, ни к властным структурам не имеет. «Красивый номер», зачастую выполняет единственную функцию: сообщает другим водителям и сотрудникам ДПС, что за рулем этой машины сидит обеспеченный человек, который уже не знает, кому бы еще отдать толику своих денег. Но существуют и настоящие «блатные» номера — ГРЗ серий, которые действительно вешают лишь на машины, принадлежащие серьезным государственным организациям.

Причем, многие из этих авто оснащаются синими проблесковыми маячками. Разумеется, что в свободном доступе списки таких номеров не находятся, поэтому мы решили собрать информацию о по-настоящему «блатных» номерах с помощью интернета. И вот что по этому поводу думает «всемирная паутина». Номера с буквами А-АА принадлежат автопарку Администрации Президента РФ. Считается, что серия А-МР97 пришла на смену так называемым «флаговым» номерам с триколором и такие ГРЗ несут машины правительства, Администрации Президента, Совета Федерации, ФСБ и прочие.

777nomer.ru

Серии А-МР77, К-МР77, Р-МР77, О-МР77, В-МР77, М-МР77, Т-МР77 и ряд других «-МР77» зарезервированы за МВД, ФСБ и рядом прочих силовых ведомств, засекреченным научным конторам тому подобным организациям. Комбинации А-КР177, В-КР177, К-КР177, Е-КР177 закреплены, как считается, за служебным транспортом структур МВД. Легендарная серия «Еду Как Хочу» — Е-КХ– приписывается молвой к ФСО, ФСБ и машинам других силовых структурс аналогичным иммунитетом к штрафам и досмотру. Меньшую известность получила серия Х-КХ77, хотя тоже вроде как числится за ФСБ России. Госномера К-ОО77 приписаны, в массе своей, автопарку Конституционного суда; А ГРЗ с комбинацией Е-РЕ177 полюбилась, как считают граждане, по большей части функционерам и структурам партии «Единая Россия».

Серии А-МО77 и А-МО99 прочно связывают с автопарком мэрии Москвы. За Управделами Президента числят машины с номерами А-ОО77, В-ОО77, М-ОО77 и С-ОО77. Малоизвестная серия С-АС77 закреплена за техническим подразделениям ФСБ, ФАПСИ, МВД и связанным с ними структурам. Госномера М-ММ77 давно «закрепило» за собой руководство МВД. В целом же, большинство приличных людей из числа действительно приближенных к власти и силовым структурам предпочитает не афишировать это обстоятельство на каждом шагу у передвигается на машинах с совершенно обычными и неприметными комбинациями на ГРЗ. Поскольку «быть», гораздо интереснее, нежели «казаться».

госдума, vin-номер
5 июля 2017
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