Генерал Михаил Черников: запрет на остановку автомобилей вне стационарных постов ДПС будет отменен

При этом генерал подчеркнул, что иного реального способа активно контролировать участников дорожного движения на предмет соблюдения ими ПДД, если не брать в расчет комплексы фото- видеофиксации, нет. Однако камеры не в состоянии вычислить пьяного водителя или уставшего шофера (последнее особенно актуально для рулевых, работающих в сфере пассажирских и грузовых перевозок).

При этом г-н Черников считает, что инспектора ДПС не должны будут злоупотреблять вернувшейся к ним возможностью «тормозить» любого водителя в любое время и в любом месте без объяснения причин.

– Водители обычно точно планируют время, за которое они рассчитывают достичь конечной точки маршрута, — объясняет свою позицию корреспонденту портала «АвтоВзгляд» Михаил Чрников. — И после любой такой остановки автовладелец наверняка поедет быстрее, чтобы наверстать упущенные минуты, что явно не пойдет на пользу безопасности дорожного движения. Да и настроение незапланированная встреча с сотрудником полиции ему явно не поднимет. Поэтому, по моему мнению, инспектор, остановивший автовладельца и не выявивший никаких нарушений, должен в подобных ситуациях если и не извиняться, то по крайней мере поблагодарить гражданина за причиненные неудобства…

Увы, но куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями, всем хорошо известно. А учитывая менталитет отечественных придорожных полицейских уже сейчас можно предположить, что они воспользуются вновь обретенным правом по полной программе. Ведь водилу главное остановить, а уж к чему потом придраться — обязательно найдется…