Прозаседавшиеся: ездить на атобусах становится все опаснее

– Мы с вами видим все более возрастающее количество автобусов корейского и китайского производства, бывших в употреблении в регионах нашей страны. Мы видим и возросший удельный вес водителей, которые являются гражданами иностранных государств, — говорит замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Он подчеркнул, что проблема с кадрами и изношенным автопарком обусловлена элементарным стремлением перевозчиков к экономии. Профессиональных водителей нужно обеспечивать соответствующим их уровню жалованьем — куда выгоднее нанимать приезжих, готовых трудится за сущие копейки. То же самое и с подвижным составом — проще купить видавшую виды подержанную технику в Китае и продолжать гонять ее в России в хвост и в гриву, не заморачиваясь должным техобслуживанием.

Между тем, напомним, 1 июня нынешнего года вступила в силу поправка в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», запрещающая иностранцам работать без российских «прав». Только вот от необходимости пересдавать экзамены государство почему-то освободило белорусов и киргизов. Но ведь мало понимать по-русски, надо же еще и российские Правила дорожного движения знать…

К тому же, у большинства приезжих рулевых на родине открыто несколько категорий. И чтобы получить российское водительское удостоверение с теми же B, C, D, E и прочими «разрядами», гастарбайтерам достаточно пересдать только на «легковушки» — остальное проставят автоматически. И в чем же тогда кроется смысл этого нововведения?