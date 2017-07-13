Прозаседавшиеся: ездить на атобусах становится все опаснее

Фото: www.abendzeitung-muenchen.de
Серия недавних страшных аварий с участием автобусов, самая громкая из которых произошла 2 июля в Татарстане, вновь привлекла внимание чиновников к этой проблеме. 13 июля в МВД РФ состоялось оперативное совещание, посвященное вопросу «летних» ДТП. Однако ничего нового на этом заседании, как и предполагалось, сказано и предпринято не было.
Виктория Базылева

Увы, но такая картина наблюдается уже на протяжении нескольких лет. Огромное количество «автобусных» аварий, традиционно возрастающее с началом летнего сезона, влечет за собой бестолковые совещания, после которых ситуация ничуть не меняется. Последнее собрание с участием первого замминистра внутренних дел РФ Александра Горового, начальника ГУ ОБДД МВД РФ Михаила Черникова, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктора Басаргина и прочих государственных деятелей состоялось 13 июля. Эта встреча проходила в режиме видеоконференции. На заседании «присутствовали» и взволнованные начальники региональных подразделений МВД, «предвкущающие» свои неизбежные выступления.

С целью наглядной демонстрации бурной деятельности и «искренней» озабоченности вопросом увеличивающегося количества аварий с участием автобусов, на оперативное совещание пригласили и представителей СМИ. Но что услышали журналисты? Да все то же. Во всем виноваты водители-гастарбайтеры, порядком изношенные транспортные средства и начисто отсутствующий контроль за их состоянием со стороны ГАИ, Минтранса и других структур.

Фото: "АвтоВзгляд"

– Мы с вами видим все более возрастающее количество автобусов корейского и китайского производства, бывших в употреблении в регионах нашей страны. Мы видим и возросший удельный вес водителей, которые являются гражданами иностранных государств, — говорит замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Он подчеркнул, что проблема с кадрами и изношенным автопарком обусловлена элементарным стремлением перевозчиков к экономии. Профессиональных водителей нужно обеспечивать соответствующим их уровню жалованьем — куда выгоднее нанимать приезжих, готовых трудится за сущие копейки. То же самое и с подвижным составом — проще купить видавшую виды подержанную технику в Китае и продолжать гонять ее в России в хвост и в гриву, не заморачиваясь должным техобслуживанием.

Между тем, напомним, 1 июня нынешнего года вступила в силу поправка в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», запрещающая иностранцам работать без российских «прав». Только вот от необходимости пересдавать экзамены государство почему-то освободило белорусов и киргизов. Но ведь мало понимать по-русски, надо же еще и российские Правила дорожного движения знать…

К тому же, у большинства приезжих рулевых на родине открыто несколько категорий. И чтобы получить российское водительское удостоверение с теми же B, C, D, E и прочими «разрядами», гастарбайтерам достаточно пересдать только на «легковушки» — остальное проставят автоматически. И в чем же тогда кроется смысл этого нововведения?

Фото: Наталья Мущинкина, «Московский Комсомолец»

– С учетом географии нашей страны несколько недель назад мы подготовили приказ, утверждающий наставления по дорожному надзору и разрешили инспекторам останавливать транспортные средства не только на стационарных постах, — грозно напоминает Горовой начальникам региональных УВД. — Вы получили мои указания, проверки может быть и проводятся, но результатов работы я не вижу.

Фактически констатируя проблему в «себе» же, замминистра внутренних дел обратился к коллегам из других городов с просьбой «поднять инициативу на более высокий уровень» и ответственнее подойти к исполнению поручений. Никакой конкретики, но спектакль отменный.

Другими словами, прошедшее совещание — ничто иное, как бессмысленное сотрясение воздуха, и это после рек пролитой крови! Смело можно предполагать, что и в следующем году ситуация повторится в точности. В ведомства, ответственные за безопасность на дорогах, так и не наведут порядок в своей «комнате». Зато чиновники вновь соберутся в красивом кабинете с громадными мониторами, пытаясь в сотый раз выяснить уже давно очевидные причины проблемы.

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13 июля 2017
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