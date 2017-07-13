Прозаседавшиеся: ездить на атобусах становится все опаснее

Увы, но такая картина наблюдается уже на протяжении нескольких лет. Огромное количество «автобусных» аварий, традиционно возрастающее с началом летнего сезона, влечет за собой бестолковые совещания, после которых ситуация ничуть не меняется. Последнее собрание с участием первого замминистра внутренних дел РФ Александра Горового, начальника ГУ ОБДД МВД РФ Михаила Черникова, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктора Басаргина и прочих государственных деятелей состоялось 13 июля. Эта встреча проходила в режиме видеоконференции. На заседании «присутствовали» и взволнованные начальники региональных подразделений МВД, «предвкущающие» свои неизбежные выступления.
С целью наглядной демонстрации бурной деятельности и «искренней» озабоченности вопросом увеличивающегося количества аварий с участием автобусов, на оперативное совещание пригласили и представителей СМИ. Но что услышали журналисты? Да все то же. Во всем виноваты водители-гастарбайтеры, порядком изношенные транспортные средства и начисто отсутствующий контроль за их состоянием со стороны ГАИ, Минтранса и других структур.