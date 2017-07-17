Портал «АвтоВзгляд» поможет главе ГИБДД победить «палочную» систему

— Если есть такие моменты, то, пожалуйста, сообщите. Если где-то поступит информация, что кому-то сказали «20 протоколов и не возвращайся» — дайте информацию. Сразу поедем разберемся по этому вопросу, — уверяет г-н Черников.

Глава ГУ ОБДД МВД РФ рассказал порталу «АвтоВзгляд», что «палочная система» осталась в прошлом. И действительно, как таковых «палок» на сегодняшний день уже нет — теперь то же самое делается в рамках профилактики нарушения Правил дорожного движения.

Впрочем, если читателям портала «АвтоВзгляд» известно о том, что где-то инспекторы «собирают палки», то об этом можно и нужно сообщить по адресу электронной почты: info@avtovzglyad.ru

Мы же, в свою очередь, передадим все обращения г-ну Черникову, который надеется на эффективность обратной связи с гражданами.