ГИБДД разрешат легально торговать «красивыми номерами»

MK
МВД затеяла масштабную перестройку системы выдачи автомобильных государственных регистрационных знаков. Помимо передачи этих полномочий автодилерам, новый порядок позволит вывести из тени торговлю «красивыми номерами».
Максим Строкер

Сообщения о предложениях МВД передать выдачу автомобильных госномеров автосалонам затмило на лентах новостных другой, не менее интересную новеллу, одновременно внесенную в правительство РФ. Речь идет о возможности предоставить автовладельцу право выбора той или иной буквенно-цифровой комбинации на госномере его машины при ее регистрации в ГИБДД. Это предложение подготовлено МВД для правительства России с тем, чтобы его внесли в качестве поправки ко второму чтению в Госдуме проекта закона «О государственной регистрации транспортных средств».

Вряд ли авторы этой инициативы не отдают себе отчет, что само появление возможности выбора буквенно-циферной комбинации на госномере означает, что у ГИБДД появится возможность официально оформить, например, специальную наценку к стандартной госпошлине — за «красивый номер». Она наверняка будет пользоваться платежеспособным спросом: необъяснима и неистребима тяга определенной категории сограждан к «красивым» комбинациям букв и цифр на железяке, привинченной к бамперу личной машины.

Верите ли вы, что блатные номера в ГИБДД могут выдать бесплатно?

  • Да, все номера выдаются владельцам машин в случайном порядке.
    6%
  • Бесплатно можно получить только не красивый и не блатной номер.
    39%
  • Масштабы торговли и неофициальные расценки на красивые и блатные номера зависят от конкретного региона
    55%
Время проведения опроса: 10.07.2017 – 17.07.2017

Любопытно, что большинство автолюбителей страны не сомневаются в существовании негласного, по крайней мере на данный момент, бизнеса на «красивых» и «блатных» госномерах для машин. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса, проведенного недавно на портале «АвтоВзгляд». Мы задали читателям вопрос: «Верите ли вы, что блатные номера в ГИБДД могут выдать бесплатно»? Утвердительно на него ответило абсолютное меньшинство из более 8000 принявших участие в голосовании.

Идеалистов набралось всего 500 человек — 6% респондентов. 39% из них — 3230 человек — уверены, что получить в ГИБДД бесплатно можно не «красивый» и не «блатной» госномер. И большинство участников опроса, а именно 4534 читателей — 55% голосовавших, — считают, что масштабы торговли и неофициальные расценки на красивые и блатные номера зависят от конкретного региона. Таким образом, легализация возможности выбора буквенно-циферной комбинации на госномере разом выведет из тени целый сектор окологибддшного коррупционного «бизнеса», на котором «погорел» уже не один десяток руководителей госавтоинспекции районного, городского и даже регионального масштаба.

госдума, vin-номер, ГИБДД
24 июля 2017
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