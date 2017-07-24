ГИБДД разрешат легально торговать «красивыми номерами»

Сообщения о предложениях МВД передать выдачу автомобильных госномеров автосалонам затмило на лентах новостных другой, не менее интересную новеллу, одновременно внесенную в правительство РФ. Речь идет о возможности предоставить автовладельцу право выбора той или иной буквенно-цифровой комбинации на госномере его машины при ее регистрации в ГИБДД. Это предложение подготовлено МВД для правительства России с тем, чтобы его внесли в качестве поправки ко второму чтению в Госдуме проекта закона «О государственной регистрации транспортных средств».

Вряд ли авторы этой инициативы не отдают себе отчет, что само появление возможности выбора буквенно-циферной комбинации на госномере означает, что у ГИБДД появится возможность официально оформить, например, специальную наценку к стандартной госпошлине — за «красивый номер». Она наверняка будет пользоваться платежеспособным спросом: необъяснима и неистребима тяга определенной категории сограждан к «красивым» комбинациям букв и цифр на железяке, привинченной к бамперу личной машины.