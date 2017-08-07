Почему нельзя верить комплексам фиксации правонарушений «Автоураган»

Фото serjik.ru
Очередной скандал вокруг камер фото- видеофиксаций нарушений ПДД разгорается в Москве. На сей раз претензии около ста автовладельцев адресованы комплексам «Автоураган», число которых в Москве приближается к 600. По мнению граждан, камеры завышают скоростные показатели машин. Ненамного — на 2—5 км/ч, но этого вполне достаточно, чтобы «нарушитель» получил «письмо счастья».
Александр Ростарчук

Правда, жалобы эти поступили не в официальные инстанции, а лидеру движения «Синие ведрки» Петру Шкуматову. В столичное же ГИБДД, по данным портала «АвтоВзгляд», обратилось не более 10 человек, что явно маловато для инициации ведомством массовой проверки этих комплексов. И подобную пассивность людей можно понять: им легче заплатить 250 рублей штрафа, чем отстаивать свои интересы в судах. Тем более, что доказать они там ничего не смогут!

Дело в том, что что кроме величины превышения скоростного режима, места и времени события, «Автоураган» не дает «обвиняемому» никакой информации о корректности съемки. Нет данных телеметрии, неизвестен угол наклона камеры, расположения реперных точек, нет эталонного снимка и других данных, свидетельствовавших бы о том, что прибор установлен нормально и трудится в штатном режиме. Теоретически, конечно, эти сведения получить можно, но ГИБДД их добровольно предоставлять отказывается, посылая жалобщиков на три буквы — в суд. Куда идти, как мы уже говорили, никто из-за мизерности наказания не хочет. К тому же вся цифровая информация хранится не более месяца, и пока будут соблюдены все формальности, она автоматически сотрется.

Между тем, счет обманутых «Автоураганом» может, на самом деле, идти на тысячи и десятки тысяч. Ведь к известному общественнику обратились только те водители, которые используют при езде такую функцию автомобиля, как ограничение скорости.

Эта опция, которой сегодня, кстати сказать, вооружены очень многие даже бюджетные модели, не дает «рулевому» разогнаться выше установленного им же порога. Так что удивление самоконтролирующих себя сознательных водителей, получивших штраф на пустом месте, очень даже понятно. Однако большинство моторизованных россиян эту функцию не использует (а если и использует, то только на загородных трассах), и получив «автоуроганный» штраф легко соглашается с тем, что на пару километров превысил установленный скоростной режим.

Между тем, большинство автомобильных автоэкспертов сходятся во мнении, что расплодившиеся на наших дорогах комплексы фото- видеофиксации (только в Москве их около 1500) не имеют к вопросам безопасности дорожного движения никакого отношения, а давно стали лишь хорошим способом пополнения региональных бюджетов. И если принять эту точку зрения, то свидетельства той самой сотни автовладельцев, чьи «бортовые самописцы» уличили ряд «Автоураганов» в нечестной игре, выглядя довольно убедительно. Однако единственным способом узнать всю правду о них, можно, повторимся, только изучив и проанализировав всю цифровую информацию по довольно большому объему штрафов, «выписанных» каждым из устройств хотя бы за последний месяц.

Что, честно говоря, не представляется возможным особенно если учесть, что формально устройства находятся в ведении ЦОДД, их техконтроль и обслуживание отдано на откуп частным структурам, а собственно штрафы выписывает ГИБДД. Проще, наверное, на законодательном уровне обязать одну из перечисленных структур представлять автовладельцам по их первому требованию всю цифровую информацию по конкретному нарушению.

И это особенно актуально если учесть, что довольно скоро право выписывать штрафы, о чем в том числе заявил недавно и начальник ГУ БОДД МВД РФ генерал Черников. перейдет от ГИБДД к местным властям. И как они могут воспользоваться им при полной бесконтрольности, и гадать не надо. А ведь тот же «Автоураган» способен контролировать не только скоростной режим, но и соблюдение правил перестроения, проезда пешеходных переходов, использование ремней безопасности и ряд других позиций. На всем этом можно легко заработать десятки и сотни миллионов рублей, лишь слегка покопавшись в настройках устройств…

превышение скорости, штрафы, видеофиксация, ПДД, безопасность дорожного движения, ГИБДД
7 августа 2017
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