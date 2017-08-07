Почему нельзя верить комплексам фиксации правонарушений «Автоураган»

Правда, жалобы эти поступили не в официальные инстанции, а лидеру движения «Синие ведрки» Петру Шкуматову. В столичное же ГИБДД, по данным портала «АвтоВзгляд», обратилось не более 10 человек, что явно маловато для инициации ведомством массовой проверки этих комплексов. И подобную пассивность людей можно понять: им легче заплатить 250 рублей штрафа, чем отстаивать свои интересы в судах. Тем более, что доказать они там ничего не смогут!

Дело в том, что что кроме величины превышения скоростного режима, места и времени события, «Автоураган» не дает «обвиняемому» никакой информации о корректности съемки. Нет данных телеметрии, неизвестен угол наклона камеры, расположения реперных точек, нет эталонного снимка и других данных, свидетельствовавших бы о том, что прибор установлен нормально и трудится в штатном режиме. Теоретически, конечно, эти сведения получить можно, но ГИБДД их добровольно предоставлять отказывается, посылая жалобщиков на три буквы — в суд. Куда идти, как мы уже говорили, никто из-за мизерности наказания не хочет. К тому же вся цифровая информация хранится не более месяца, и пока будут соблюдены все формальности, она автоматически сотрется.

Между тем, счет обманутых «Автоураганом» может, на самом деле, идти на тысячи и десятки тысяч. Ведь к известному общественнику обратились только те водители, которые используют при езде такую функцию автомобиля, как ограничение скорости.