Должен ли водитель выходить из машины по требованию сотрудника ГИБДД

Очень часто сотрудники ДПС требуют от водителя, остановленного на трассе, выйти из машины. Несговорчивых драйверов сотрудники запугивают частью 1 статьи 19.3 КоАП, наказывающей за «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» 15-суточной административной отсидкой. На самом деле это требование незаконно. Дело в том, что потребовать от водителя покинуть машину инспектор ГИБДД может только после составления постановления о досмотре, о задержании машины или водителя или об отстранении гражданина от управления транспортным средством — в связи с алкогольным опьянением, например.

Иных причин для «выдергивания» водителя из-за руля его авто закон не предусматривает. В прочих случаях инспектор может не потребовать, а всего лишь предложить гражданину выйти из машины. Гибддшный регламент их даже перечисляет. Сотрудник ДПС может попросить сидящего за рулем гражданина выйти для устранения технической неисправности его авто или нарушения правил перевозки грузов, при наличии признаков опьянения, для сверки номеров агрегатов и узлов машины, для досмотра салона и багажника, для участия в процессуальных действиях, для оказания помощи участникам дорожного движения, а также когда поведение водителя «создает угрозу личной безопасности сотрудника».