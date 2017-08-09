ГИБДД искусственно создает очереди при постановке на учет, торгуя красивыми номерами

Внимательный и к нашей редакции, и к работе придорожных полицейских москвич стал свидетелем того, как прямо во время обеденного перерыва, когда служивые выгоняют на улицу скопившуюся в отделении толпу автовладельцев, происходит тайная раздача регистрационных знаков избранным. И не абы каких «жестянок», а самых, что ни есть «красивых».

Так, Алексей Н. (фамилию автора по понятным причинам мы не публикуем), приехав в один из столичных МОТОТРЭР, благополучно прошел площадку технического осмотра и встал в электронную очередь для подачи документов и получения государственных номеров. Правда, до обеда сделать ему этого так и не удалось — табло с указанными на талончике цифрами горело и сверкало уже как два часа кряду, но в приемном окне приглашать автовладельца для оформления почему-то не торопились. На вопрос одному из инспекторов: «Когда же наконец вызовут к окошку», Алексей получил ответ, что зависла электронная база ГИБДД, и «как только, так сразу».