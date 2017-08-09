ГИБДД искусственно создает очереди при постановке на учет, торгуя красивыми номерами

Фото: Наталия Губернаторова
Любопытной информацией поделился с порталом «АвтоВзгляд» читатель — очереди при регистрации транспортных средств в ГИБДД гаишники создают преднамеренно. Чтобы беспрепятственно торговать «красивыми» номерами.
Мирон Горин

Внимательный и к нашей редакции, и к работе придорожных полицейских москвич стал свидетелем того, как прямо во время обеденного перерыва, когда служивые выгоняют на улицу скопившуюся в отделении толпу автовладельцев, происходит тайная раздача регистрационных знаков избранным. И не абы каких «жестянок», а самых, что ни есть «красивых».

Так, Алексей Н. (фамилию автора по понятным причинам мы не публикуем), приехав в один из столичных МОТОТРЭР, благополучно прошел площадку технического осмотра и встал в электронную очередь для подачи документов и получения государственных номеров. Правда, до обеда сделать ему этого так и не удалось — табло с указанными на талончике цифрами горело и сверкало уже как два часа кряду, но в приемном окне приглашать автовладельца для оформления почему-то не торопились. На вопрос одному из инспекторов: «Когда же наконец вызовут к окошку», Алексей получил ответ, что зависла электронная база ГИБДД, и «как только, так сразу».

Фото: Наталия Губернаторова

Наступил обеденный перерыв, и посетители удалились (точнее, их удалили) за дверь. Наш герой сел в припаркованный на задворках отдела автомобиль и стал ждать. Снова ждать. Вдруг буквально в двух шагах возник тот самый инспектор с темным портфельчиком в руках — гаишник запрыгнул в стоящий неподалеку новехонький Mercedes-Benz E-класса, а через пару минут вышел, вернувшись на рабочее место.

После того, как сотрудник ГИБДД скрылся из виду, из дорогостоящей элитной иномарки вышел молодой человек с номерными знаками в руках. Он неспешно прикрутил «жестянки» с бесспорно красивым сочетанием букв и цифр «*777**777» и с гордо поднятой головой уехал. Казалось бы, что здесь странного или — упаси Бог — противозаконного? В общем-то, ничего. Если бы не одно «но».

Фото: Наталия Губернаторова

По окончании обеденного перерыва Алексея мгновенно вызвали к окну и выдали регзнак «*778**777» (серию «жестянок» мы не публикуем намеренно, чтобы не подставлять нашего информатора) — видимо, за время положенного служивым перекуса их база «отвисла» и снова начала работать. Или дело совсем не в глюках электронной системы? Вероятно, борясь с коррупцией, выдачу госномеров все же поставили на контроль: компьютер не дает внести в базу очередную машину (например, с цифрами 778), пока не зарегистрируется автомобиль с предшествующим номером 777.

Иными словами, запаздывает «клиент», оплативший красивую «жестянку», остальным приходится ждать. Поэтому-то очереди в МОТОТРЭР, даже несмотря на возможность записаться через интернет или получить талон электронной записи в терминале, продолжают по-прежнему собираться. Более того: будут собираться и дальше. Ведь те же гаишники, точнее, их руководители, прекрасно понимают, какие колоссальные деньги можно зарабатывать на теневой продаже «блатных» номеров. А от легкого «подъема» денежных средств в нашей стране пока еще мало, кто отказывался.

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9 августа 2017
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