Что делать, если вас остановил пьяный гаишник

Так что по приезду наряда полиции вам следует ходатайствовать о проведении медицинского освидетельствования нетрезвого сотрудника органов. Если по каким-то причинам ваши требования ничем не увенчаются, смело пишите заявление с указанием имен, фамилий и званий всех присутствующих должностных лиц, а также не забудьте подробно описать их противоправные действия. Учтите, что, кроме ваших показаний об алкогольном опьянении полицейского, в заявлении должно быть, как минимум, еще одно свидетельство от другого лица. Чем больше их будет, тем лучше.

Заявление в двух экземплярах необходимо отвезти в дежурную часть, где ваш документ должен быть завизирован. Конечно же, в качестве доказательств никогда не помешают фото- и видеосъемка, приложенная к заявлению.

И самое главное: в каком бы состоянии полицейский не был, вы обязаны соблюдать все его законные требования. Пока его официально не признают нетрезвым, это останется лишь вашим подозрением, которое предстоит доказать. Поэтому ищите возможность как можно скорее вызвать его сослуживцев, и дай Бог, чтобы они оказались трезвыми…