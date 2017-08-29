Что делать, если вас остановил пьяный гаишник

Не исключено, что со многими такое уже случалось, особенно в прошлые времена, когда вместо камер на столбах, за каждым поворотом прятался гаишник. Однако не каждый способен раскусить поддатого сотрудника при исполнении. Поверьте, в этом случае они маскируются усердней самого находчивого менеджера, севшего за руль после шумного корпоратива, предварительно наевшись чеснока с лавровым листом и освежив рот антиполицаем.
Ведь в случае пьянства при исполнении, перед сотрудником маячит перспектива навсегда распрощаться с карьерой полицейского, так как это считается грубым нарушением служебной дисциплины. Другое дело — круговая порука, в результате которой подобные дела частенько заминаются и заканчивается устным выговором.