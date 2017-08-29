Что делать, если вас остановил пьяный гаишник

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Полицейские тоже люди, и не каждый из них готов устоять перед соблазном принять на грудь в рабочее время. Почти регулярно в сводках новостей со всех уголков страны мелькают сюжеты о нетрезвых сотрудниках, а уж о пьяных гаишниках в народе неслучайно сложено баснословное количество анекдотов. А что делать, если в реальной жизни вас остановит инспектор подшофе, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Не исключено, что со многими такое уже случалось, особенно в прошлые времена, когда вместо камер на столбах, за каждым поворотом прятался гаишник. Однако не каждый способен раскусить поддатого сотрудника при исполнении. Поверьте, в этом случае они маскируются усердней самого находчивого менеджера, севшего за руль после шумного корпоратива, предварительно наевшись чеснока с лавровым листом и освежив рот антиполицаем.

Ведь в случае пьянства при исполнении, перед сотрудником маячит перспектива навсегда распрощаться с карьерой полицейского, так как это считается грубым нарушением служебной дисциплины. Другое дело — круговая порука, в результате которой подобные дела частенько заминаются и заканчивается устным выговором.

Фото Геннадий Черкасов

Итак, в случае, если вас остановил гаишник и по всем признакам вы уверены, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, вам необходимо набрать 112, либо 911, либо номер дежурной части и сообщить, что вас остановили неадекватные люди, переодетые в полицейскую форму. Шансы, что при такой формулировке событий наряд полиции приедет гораздо быстрей, увеличиваются в разы. Если же вы просто сообщите о пьяном сотруднике, эффект может быть прямо противоположным. Как это ни грустно, в наших условиях всегда следует учитывать возможность пресловутой ситуации, когда «рука руку моет».

Статья 49 «Дисциплинарного устава органов внутренних дел Российской Федерации» гласит: «В случае привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности за пребывание на службе в состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного токсического опьянения для подтверждения факта нахождения сотрудника в состоянии опьянения необходимо руководствоваться результатами медицинского освидетельствования, а в случае отказа сотрудника от освидетельствования — показаниями не менее двух сотрудников или иных лиц. Получение каких-либо объяснений от сотрудника до его вытрезвления не допускается».

Так что по приезду наряда полиции вам следует ходатайствовать о проведении медицинского освидетельствования нетрезвого сотрудника органов. Если по каким-то причинам ваши требования ничем не увенчаются, смело пишите заявление с указанием имен, фамилий и званий всех присутствующих должностных лиц, а также не забудьте подробно описать их противоправные действия. Учтите, что, кроме ваших показаний об алкогольном опьянении полицейского, в заявлении должно быть, как минимум, еще одно свидетельство от другого лица. Чем больше их будет, тем лучше.

Заявление в двух экземплярах необходимо отвезти в дежурную часть, где ваш документ должен быть завизирован. Конечно же, в качестве доказательств никогда не помешают фото- и видеосъемка, приложенная к заявлению.

И самое главное: в каком бы состоянии полицейский не был, вы обязаны соблюдать все его законные требования. Пока его официально не признают нетрезвым, это останется лишь вашим подозрением, которое предстоит доказать. Поэтому ищите возможность как можно скорее вызвать его сослуживцев, и дай Бог, чтобы они оказались трезвыми…

автоправо, медосвидетельствование, видеофиксация, ПДД, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, ГИБДД
29 августа 2017
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