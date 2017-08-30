Пять самых подлых и распространенных разводов от ГИБДД

Несмотря на все реформы последнего времени, придорожным полицейским, как и во все времена, нужно выполнять установки руководства по количеству составленных протоколов. Да и неистребимое желание подзаработать на готовых «договориться» автовладельцах никто не отменял. Портал «АвтоВзгляд» продолжает рассказывать о том, как гаишники «разводят» водителей.
Максим Строкер

АЛИЭКСПРЕСС В ПОМОЩЬ

Большинство из подобного рода «методов работы» сотрудников ДПС так или иначе эксплуатируют статьи КоАП, в которых предусмотрено лишение «прав». Классический метод, который, казалось бы, ушел в прошлое состоит в том, чтобы остановить водителя, предложить ему дунуть в нештатный алкотестер «с алиэкспресса», и подвергнуть бедолагу психологическому прессингу, убеждая его в неминуемой перспективе лишения прав за езду в пьяном виде. Жертвами подобного вымогательства часто становятся женщины и пожилые водители, вынужденные принимать сердечные препараты.

ВЕЧНАЯ «ВСТРЕЧКА»

Вторая «подстава» связана с местными особенностями дорожной сети и недостатками обустройства остановок наземного транспорта. Если на двухполосной дороге или улице есть остановка автобуса или троллейбуса без остановочного кармана — вполне вероятно, что недалеко от нее пасется экипаж ДПС. Его любимые «клиенты» — водители, вынужденные объезжать по встречной полосе высаживающий пассажиров автобус. Их, разумеется, «разводят» на тему выезда через сплошную осевую на встречную полосу. Совершенно беспроигрышная полицейская «засада»: если взятку и не «срубишь», так протокол оформишь обязательно — начальство порадуешь.

ПОЕЗДА БЕЗ РАСПИСАНИЯ

Не менее популярное у полицейских место засады — железнодорожный переезд. Особенно хорошо, если он не особо интенсивно эксплуатируется, но на нем частенько горит красный. На полузаброшенных железнодорожных ветках так бывает: в километре от переезда неделями стоит пара вагонов, но из-за этого автоматическая сигнализация считает, что железнодорожная дистанция занята и включает красный свет для проезда машин через переезд.

Хотя на самом деле движения поездов на нем нет и в ближайшие сутки не предвидится. Водители не могут неделями стоять перед переездом и ждать милостей от РЖД. Им приходится нарушать и ехать под красный сигнал семафора. А на той стороне переезда их чаще всего поджидает доблестный экипаж, выполняющий план по «палкам» и параллельно набивающий карманы взятками.

«ЗЕБРА» ДЛЯ ПРОТОКОЛА

В периоды полицейских обострений — месячников, посвященных безопасности пешеходов — рядовых дпсников заставляют привозить со смены кучу протоколов с «зебр». Просто местные полицейские начальники знают лишь «протокольный» способ отчета о своей деятельности по защите пешеходов. Вот и стоят рядом с наземными пешеходными переходами экипажи ДПС и штрафуют за «не пропустил пешехода» чуть ли не всех подряд проезжающих автомобилистов. Не корысти ради, а протокола для.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПОКЛЕП

Региональные дорожные полицаи обожают «разводить» (особенно водителей из чужих областей) в паре. Один экипаж останавливает жертву и предъявляет водителю, что он выехал через сплошную на «встречку» где-то там в нескольких километрах позади и это, якобы, видел другой экипаж ДПС. Хотя на самом деле ничего подобного не было.

Но для правдоподобности своего «наезда» инспектор-мошенник даже связывается по радио с неким коллегой, диктует ему госномер остановленной машины и тот (разумеется) подтверждает, что такая машина недавно нарушила у него на глазах ПДД. Подлость ситуации в том, что наши самые справедливые суды в мире, как правило, верят на слово сотрудникам ГИБДД, какой бы идиотский поклеп те не возводили на водителя.

встречная полоса, штрафы, лишение прав, водительское удостоверение, ПДД, КоАП, произвол ГАИ, ГИБДД
30 августа 2017
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