Пять самых подлых и распространенных разводов от ГИБДД

АЛИЭКСПРЕСС В ПОМОЩЬ
Большинство из подобного рода «методов работы» сотрудников ДПС так или иначе эксплуатируют статьи КоАП, в которых предусмотрено лишение «прав». Классический метод, который, казалось бы, ушел в прошлое состоит в том, чтобы остановить водителя, предложить ему дунуть в нештатный алкотестер «с алиэкспресса», и подвергнуть бедолагу психологическому прессингу, убеждая его в неминуемой перспективе лишения прав за езду в пьяном виде. Жертвами подобного вымогательства часто становятся женщины и пожилые водители, вынужденные принимать сердечные препараты.
ВЕЧНАЯ «ВСТРЕЧКА»
Вторая «подстава» связана с местными особенностями дорожной сети и недостатками обустройства остановок наземного транспорта. Если на двухполосной дороге или улице есть остановка автобуса или троллейбуса без остановочного кармана — вполне вероятно, что недалеко от нее пасется экипаж ДПС. Его любимые «клиенты» — водители, вынужденные объезжать по встречной полосе высаживающий пассажиров автобус. Их, разумеется, «разводят» на тему выезда через сплошную осевую на встречную полосу. Совершенно беспроигрышная полицейская «засада»: если взятку и не «срубишь», так протокол оформишь обязательно — начальство порадуешь.