Пять самых подлых и распространенных разводов от ГИБДД

ПОЕЗДА БЕЗ РАСПИСАНИЯ

Не менее популярное у полицейских место засады — железнодорожный переезд. Особенно хорошо, если он не особо интенсивно эксплуатируется, но на нем частенько горит красный. На полузаброшенных железнодорожных ветках так бывает: в километре от переезда неделями стоит пара вагонов, но из-за этого автоматическая сигнализация считает, что железнодорожная дистанция занята и включает красный свет для проезда машин через переезд.

Хотя на самом деле движения поездов на нем нет и в ближайшие сутки не предвидится. Водители не могут неделями стоять перед переездом и ждать милостей от РЖД. Им приходится нарушать и ехать под красный сигнал семафора. А на той стороне переезда их чаще всего поджидает доблестный экипаж, выполняющий план по «палкам» и параллельно набивающий карманы взятками.

«ЗЕБРА» ДЛЯ ПРОТОКОЛА

В периоды полицейских обострений — месячников, посвященных безопасности пешеходов — рядовых дпсников заставляют привозить со смены кучу протоколов с «зебр». Просто местные полицейские начальники знают лишь «протокольный» способ отчета о своей деятельности по защите пешеходов. Вот и стоят рядом с наземными пешеходными переходами экипажи ДПС и штрафуют за «не пропустил пешехода» чуть ли не всех подряд проезжающих автомобилистов. Не корысти ради, а протокола для.