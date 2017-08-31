Лишат ли прав за проезд под «кирпич» на парковке торгового центра

Как быть, если вас при движении по парковке возле торгового центра вас останавливает экипаж ГИБДД и обвиняет, например заезде под «кирпич»? Дальнейшее развитие ситуации напрямую зависит от формального статуса территории, на которой вы находитесь.
Максим Строкер

Для начала напомним, что так называемый «кирпич» — знак «Въезд запрещен» –устанавливают в нескольких случаях: на участках дорог или проезжей части с односторонним движением для запрета движения во встречном направлении, над «выделенками» для маршрутного транспорта, для предотвращения въезда навстречу общему потоку и для организации раздельных въезда/выезда на стоянки, территорию АЗС и т. п. В голове среднестатистического автовладельца раз и навсегда вбито, что проезд под «кирпич» запрещен и грозит либо 5000 рублей штрафа, либо лишением «прав».

Но это справедливо лишь в случае въезда на под запрещающий знак на дорогу с односторонним движением. Или на «встречную» сторону многополосного шоссе, например. За все прочие заезды «под кирпич» ни о каком лишении «прав» речи идти не может. Например, в случае, кода запрещающий знак установлен при въезде на прилегающую территорию. «Кирпичи» такого рода практически повсеместно висят, например на выездах с территории АЗС или торговых центров — чтобы машины не въезжали на территорию заправки «против шерсти». За игнорирование требований такого типа «кирпичей» водительского удостоверения лишиться нельзя. Ответственность тут предусмотрена по части 1 статьи 12.16 КоАП — за «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Максимальная кара, предусмотренная ею — 500 рублей штрафа.

Заметим, что не особо порядочные сотрудники ДПС иной раз пробуют «разводить» автомобилиста, проскочившего на территорию АЗС «против шерсти», убеждая последнего, что ему грозит теперь неминуемое лишение ВУ. И вышеупомянутый «страх кирпича» у среднестатистического автолюбителя очень помогает таким гибддшникам вымогать взятки. Некоторые из их коллег в поиске «левого заработка» порой устраивают засады с использованием «кирпича» даже на парковках торговых центров. Владельцы этих заведений обычно стараются как-то упорядочить потоки автомобилей клиентов и обвешивают проезды по своей территории знаками направления движения, запрета поворота, «кирпичами» и им подобными.

На самом деле, при появлении штрафующих гаишников на территории парковки или стоянки нужно знать одно: считается ли официально проезд, на котором «пасутся» служивые, «проезжей частью» или «прилегающей территорией». В первом случае полицейские, как говорится, в своем праве. А если действие происходит на «прилегающей территории», то значит мы имеем дело с беззаконием. Дело в том, что владелец «прилегающей территории» может развесить на ней любое количество любых знаков. Все равно, с юридической точки зрения их не существует и водитель совершенно не обязан выполнять их требования. Поэтому лишиться «прав» за проезд под запрещающий знак на парковке торгового центра можно лишь в случае, если эта дорожка в кадастровом плане числится «проезжей частью».

штрафы, лишение прав, водительское удостоверение, ПДД, КоАП, ГИБДД
31 августа 2017
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