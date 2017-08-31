Лишат ли прав за проезд под «кирпич» на парковке торгового центра

Для начала напомним, что так называемый «кирпич» — знак «Въезд запрещен» –устанавливают в нескольких случаях: на участках дорог или проезжей части с односторонним движением для запрета движения во встречном направлении, над «выделенками» для маршрутного транспорта, для предотвращения въезда навстречу общему потоку и для организации раздельных въезда/выезда на стоянки, территорию АЗС и т. п. В голове среднестатистического автовладельца раз и навсегда вбито, что проезд под «кирпич» запрещен и грозит либо 5000 рублей штрафа, либо лишением «прав».

Но это справедливо лишь в случае въезда на под запрещающий знак на дорогу с односторонним движением. Или на «встречную» сторону многополосного шоссе, например. За все прочие заезды «под кирпич» ни о каком лишении «прав» речи идти не может. Например, в случае, кода запрещающий знак установлен при въезде на прилегающую территорию. «Кирпичи» такого рода практически повсеместно висят, например на выездах с территории АЗС или торговых центров — чтобы машины не въезжали на территорию заправки «против шерсти». За игнорирование требований такого типа «кирпичей» водительского удостоверения лишиться нельзя. Ответственность тут предусмотрена по части 1 статьи 12.16 КоАП — за «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Максимальная кара, предусмотренная ею — 500 рублей штрафа.