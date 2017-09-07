ГИБДД может ставить машины на учет за 20 минут, но делать этого не хочет

Фото avtovzglyad.ru
О диких очередях в ГИБДД Москвы при регистрации транспортного средства знает, наверное, каждый столичный автовладелец. Между тем, как убедился на собственном опыте корреспондент портала «АвтоВзгляд», на эту процедуру требуется не более даадцати минут. Однако придорожные полицейские сознательно затягивают процесс, преследуя личные цели. Но обо всем по порядку.
Александр Ростарчук

После нашей публикации «Почему ГИБДД ставит на учет одну машину 6 часов при отсутствии очередей» в ведомстве разгорелся громкий скандал, инициированный ГУ ОБДД МВД РФ. В этом материале, напомним, портал «АвтоВзгляд» рассказал о том, как один столичный автовладелец почти целый рабочий день ставил машину на учет в столичном МОТОТРЭР №5, что на Верхней Красносельской улице 15А. История вызвала неподдельный интерес то ли самого генерала Черникова — главного автоинспектора страны, то ли его ближайших подчиненных, которые обязали ГИБДД Москвы проверить приведенные журналистами факты. Проверка подразделения завершилась 22 августа, но поскольку о ее результатах нам не сообщили, мы решили сами проверить, что изменилось в работе этого гаишного офиса. И выяснили потрясающую вещь — тут научились ставить на учет машины за 20 минут! Правда, не избавили автовладельцев от необходимости томиться в многочасовых очередях. Не понимаете? Тогда мы расскажем об этом парадоксе детально.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Для тех кто еще не знает или забыл скажем, что постановка т/с на учет делится на три, нет — четыре этапа. Сначала нужно записаться на получение услуги (через gosuslugi.ru или при личном, как в нашем случае, визите в подразделение). Затем с помощью оператора оформить заявление. С которым — третье действие — отправиться на площадку техосмотра. И, наконец, подать все документы для окончательной регистрации (получение госномеров и Свидетельства о регистрации ТС для свежекупленной машины, и просто новый СТС — для старой).

Так вот на получение талончика через терминал у нас ушла 1 (одна) минута; на составление заявления и его проверку — 6 (шесть); на сверку VIN и других номеров на площадке — 4 (четыре). И еще 9 (девять) минут прошло между сдачей всех бумаг и получения СТС. Итого — 20 минут на все про все. Отличный результат если не учитывать, что время ожидания между первым и вторым действием составляет 5 (пять) часов, а между третьим и четвертым — около 3-х (трех) часов.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

В 08.15 корреспондент портала «АвтоВзгляд» вошел в МОТОТРЭР №5, оказавшись пятнадцатым человеком в очереди к терминалу, и получил талон на 13.10. День был разбит. Журналист, конечно, съездил на работу, чтобы помелькать перед начальством и по-быстрому справиться с мелкими рабочими вопросами. Но толком ничем заняться, разумеется, не успел. Отсюда вопрос — почему (особенно учитывая вышеизложенный хронометраж работы инспекторов) гражданам нельзя двигаться по описанной цепочке друг за другом? Пока первый проходит осмотр машины, второй — оформляет заявление, и так — в режиме конвейера. Разумеется, какие-то накладки возникать непременно будут, но по любому на все про все уйдет гораздо меньше времени. Особенно если заявления заполнять станет не одна барышня, а осматривать машины не один инспектор.

И не надо говорить, что запись через сайт госуслуг сэкономила бы эти пять часов. То есть сэкономила бы, конечно, но только тем, кто согласен ждать десять-одиннадцать дней. Быстрее посредством этого сервиса записаться на прием к гаишнику невозможно. А для владельцев новых авто столь долгое промедление чревато в Москве эвакуацией автомобиля — машины без номеров свозят на штрафстоянки в рамках борьбы с терроризмом.

13.10—13.16. Оформление заявления. Ничего не скажешь — быстро. Но и на этом этапе у многих посетителей вышла бы экономия времени. Мы, например, пользуясь формой с gosuslugi.ru, заполнили бумагу заранее. Однако на нее инспектриса даже смотреть отказалась.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

13.16—13.20. Площадка техосмотра. Наша машина здесь одна и скучающий полицейский в паре с гражданским помощником не торопясь и перекуривая моментально справляются с задачей.

13.20—14.00. Первая попытка подать бумаги для получения СТС. Даже следуя гаишной логике, к этому моменту перед нами не должно было быть ни одного человека — их просто обязаны были успеть обслужить за те пять часов, что корреспондент мотался по пробкам и имитировал бурную деятельность в редакции. Ан нет — людей даже прибавилось. Да так прибавилось, что за сорок минут наша очередь и с места не сдвинулась.

Объяснения, что тут собрались и те, кто воспользовался теми самыми gosuslugi.ru, извините за грубость, не катит. Просто потому, что этих продвинутых интернет-пользователей при подаче всех заявлений обслуживают отдельные окна. Кстати сказать, в ущерб остальным. Так, при оформления заявления (первый этап, если еще не забыли) к их услугам аж два делопроизводителя, которые на обычных очередников внимания не обращают. Не обращают даже несмотря на то, что у них нет ни одного клиента. Две милые дамы во всю трещат о своем, о девичьем, хотя могли бы принять граждан, компьютером не владеющих.

Фото avtovzglyad.ru

14.00—15.00. А там и перерыв на обед подоспел. Нет, все-таки как любят, ценят, холят и лелеят себя отечественные придорожные полицейские! Даже Сбербанк, славный бесконечными очередями, от них практически избавился, отказавшись от часовой фиесты в разгар трудовых буден. Не закрываются на обеденный перерыв МФЦ и подавляющее большинство других учреждений, чья основная деятельность связана с обслуживанием граждан. И только доблестная ГАИ продолжает обедать во все пузо. А что? Ей чужого не надо, если речь, конечно, идет о времени…

15.00—15.35. Вторая попытка подать бумаги для получения СТС. К окну для «госуслужников» подходит дама и заявляет, что записывалась через сайт, но на вчерашний день. По правилам, прописанным на gosuslugi.ru, ей в услуге должны отказать. Но нет: инспектор отправляет клиентку в 17-й кабинет для решения проблемы. Его хозяин проблему — в ущерб остальным страждущим — решает положительно. А мы до сих пор восхищаемся находчивостью гайцов: это ж сколько людей со стороны можно пропускать по такой схеме без очереди? И уж как последние будут благодарны! И сразу стали понятны все проволочки, задержки и резко возросшее к нашему возвращению в отдел число ожидающих гаишных милостей.

15.35—15.49. Документы приняли и — покурить не успеешь — выписали СТС. Но возвращаться на работу по столичным пробкам смысла уже не было.

очереди в ГАИ, произвол ГАИ, регистрация, ГИБДД
7 сентября 2017
1986



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы