ГИБДД может ставить машины на учет за 20 минут, но делать этого не хочет

После нашей публикации «Почему ГИБДД ставит на учет одну машину 6 часов при отсутствии очередей» в ведомстве разгорелся громкий скандал, инициированный ГУ ОБДД МВД РФ. В этом материале, напомним, портал «АвтоВзгляд» рассказал о том, как один столичный автовладелец почти целый рабочий день ставил машину на учет в столичном МОТОТРЭР №5, что на Верхней Красносельской улице 15А. История вызвала неподдельный интерес то ли самого генерала Черникова — главного автоинспектора страны, то ли его ближайших подчиненных, которые обязали ГИБДД Москвы проверить приведенные журналистами факты. Проверка подразделения завершилась 22 августа, но поскольку о ее результатах нам не сообщили, мы решили сами проверить, что изменилось в работе этого гаишного офиса. И выяснили потрясающую вещь — тут научились ставить на учет машины за 20 минут! Правда, не избавили автовладельцев от необходимости томиться в многочасовых очередях. Не понимаете? Тогда мы расскажем об этом парадоксе детально.
- Фото avtovzglyad.ru
- Фото avtovzglyad.ru
Для тех кто еще не знает или забыл скажем, что постановка т/с на учет делится на три, нет — четыре этапа. Сначала нужно записаться на получение услуги (через gosuslugi.ru или при личном, как в нашем случае, визите в подразделение). Затем с помощью оператора оформить заявление. С которым — третье действие — отправиться на площадку техосмотра. И, наконец, подать все документы для окончательной регистрации (получение госномеров и Свидетельства о регистрации ТС для свежекупленной машины, и просто новый СТС — для старой).
Так вот на получение талончика через терминал у нас ушла 1 (одна) минута; на составление заявления и его проверку — 6 (шесть); на сверку VIN и других номеров на площадке — 4 (четыре). И еще 9 (девять) минут прошло между сдачей всех бумаг и получения СТС. Итого — 20 минут на все про все. Отличный результат если не учитывать, что время ожидания между первым и вторым действием составляет 5 (пять) часов, а между третьим и четвертым — около 3-х (трех) часов.
- Фото avtovzglyad.ru
- Фото avtovzglyad.ru
В 08.15 корреспондент портала «АвтоВзгляд» вошел в МОТОТРЭР №5, оказавшись пятнадцатым человеком в очереди к терминалу, и получил талон на 13.10. День был разбит. Журналист, конечно, съездил на работу, чтобы помелькать перед начальством и по-быстрому справиться с мелкими рабочими вопросами. Но толком ничем заняться, разумеется, не успел. Отсюда вопрос — почему (особенно учитывая вышеизложенный хронометраж работы инспекторов) гражданам нельзя двигаться по описанной цепочке друг за другом? Пока первый проходит осмотр машины, второй — оформляет заявление, и так — в режиме конвейера. Разумеется, какие-то накладки возникать непременно будут, но по любому на все про все уйдет гораздо меньше времени. Особенно если заявления заполнять станет не одна барышня, а осматривать машины не один инспектор.
И не надо говорить, что запись через сайт госуслуг сэкономила бы эти пять часов. То есть сэкономила бы, конечно, но только тем, кто согласен ждать десять-одиннадцать дней. Быстрее посредством этого сервиса записаться на прием к гаишнику невозможно. А для владельцев новых авто столь долгое промедление чревато в Москве эвакуацией автомобиля — машины без номеров свозят на штрафстоянки в рамках борьбы с терроризмом.
13.10—13.16. Оформление заявления. Ничего не скажешь — быстро. Но и на этом этапе у многих посетителей вышла бы экономия времени. Мы, например, пользуясь формой с gosuslugi.ru, заполнили бумагу заранее. Однако на нее инспектриса даже смотреть отказалась.
- Фото avtovzglyad.ru
- Фото avtovzglyad.ru
13.16—13.20. Площадка техосмотра. Наша машина здесь одна и скучающий полицейский в паре с гражданским помощником не торопясь и перекуривая моментально справляются с задачей.
13.20—14.00. Первая попытка подать бумаги для получения СТС. Даже следуя гаишной логике, к этому моменту перед нами не должно было быть ни одного человека — их просто обязаны были успеть обслужить за те пять часов, что корреспондент мотался по пробкам и имитировал бурную деятельность в редакции. Ан нет — людей даже прибавилось. Да так прибавилось, что за сорок минут наша очередь и с места не сдвинулась.
Объяснения, что тут собрались и те, кто воспользовался теми самыми gosuslugi.ru, извините за грубость, не катит. Просто потому, что этих продвинутых интернет-пользователей при подаче всех заявлений обслуживают отдельные окна. Кстати сказать, в ущерб остальным. Так, при оформления заявления (первый этап, если еще не забыли) к их услугам аж два делопроизводителя, которые на обычных очередников внимания не обращают. Не обращают даже несмотря на то, что у них нет ни одного клиента. Две милые дамы во всю трещат о своем, о девичьем, хотя могли бы принять граждан, компьютером не владеющих.
14.00—15.00. А там и перерыв на обед подоспел. Нет, все-таки как любят, ценят, холят и лелеят себя отечественные придорожные полицейские! Даже Сбербанк, славный бесконечными очередями, от них практически избавился, отказавшись от часовой фиесты в разгар трудовых буден. Не закрываются на обеденный перерыв МФЦ и подавляющее большинство других учреждений, чья основная деятельность связана с обслуживанием граждан. И только доблестная ГАИ продолжает обедать во все пузо. А что? Ей чужого не надо, если речь, конечно, идет о времени…
15.00—15.35. Вторая попытка подать бумаги для получения СТС. К окну для «госуслужников» подходит дама и заявляет, что записывалась через сайт, но на вчерашний день. По правилам, прописанным на gosuslugi.ru, ей в услуге должны отказать. Но нет: инспектор отправляет клиентку в 17-й кабинет для решения проблемы. Его хозяин проблему — в ущерб остальным страждущим — решает положительно. А мы до сих пор восхищаемся находчивостью гайцов: это ж сколько людей со стороны можно пропускать по такой схеме без очереди? И уж как последние будут благодарны! И сразу стали понятны все проволочки, задержки и резко возросшее к нашему возвращению в отдел число ожидающих гаишных милостей.
15.35—15.49. Документы приняли и — покурить не успеешь — выписали СТС. Но возвращаться на работу по столичным пробкам смысла уже не было.