ГИБДД может ставить машины на учет за 20 минут, но делать этого не хочет

В 08.15 корреспондент портала «АвтоВзгляд» вошел в МОТОТРЭР №5, оказавшись пятнадцатым человеком в очереди к терминалу, и получил талон на 13.10. День был разбит. Журналист, конечно, съездил на работу, чтобы помелькать перед начальством и по-быстрому справиться с мелкими рабочими вопросами. Но толком ничем заняться, разумеется, не успел. Отсюда вопрос — почему (особенно учитывая вышеизложенный хронометраж работы инспекторов) гражданам нельзя двигаться по описанной цепочке друг за другом? Пока первый проходит осмотр машины, второй — оформляет заявление, и так — в режиме конвейера. Разумеется, какие-то накладки возникать непременно будут, но по любому на все про все уйдет гораздо меньше времени. Особенно если заявления заполнять станет не одна барышня, а осматривать машины не один инспектор.

И не надо говорить, что запись через сайт госуслуг сэкономила бы эти пять часов. То есть сэкономила бы, конечно, но только тем, кто согласен ждать десять-одиннадцать дней. Быстрее посредством этого сервиса записаться на прием к гаишнику невозможно. А для владельцев новых авто столь долгое промедление чревато в Москве эвакуацией автомобиля — машины без номеров свозят на штрафстоянки в рамках борьбы с терроризмом.

13.10—13.16. Оформление заявления. Ничего не скажешь — быстро. Но и на этом этапе у многих посетителей вышла бы экономия времени. Мы, например, пользуясь формой с gosuslugi.ru, заполнили бумагу заранее. Однако на нее инспектриса даже смотреть отказалась.