Зачем ГИБДД пугает правительство резким ростом ДТП в ближайшие годы

Фото Геннадий Черкасов
Сегодня средний возраст легкового автопарка страны составляет 12,5 лет и нет никаких оснований думать, что в ближайшие годы он омолодиться). И это одряхление в самом ближайшем будущем приведет к резкому всплеску ДТП, в которых ежегодно будет гибнуть 30 000—33 000 человек.
Александр Ростарчук

К такому выводу пришли недавно эксперты ГИБДД, прогнозирующие, что пик дорожных смертей придется при нынешнем положении вещей на 2022—2023 годы. Главные причины грядущей катастрофы полицейские видят в общеем старении автопарка, неконтролируемом росте числа автомобилей и ухудшении их текущего технического состояния. И с первой причиной ожидаемого коллапса спорить не приходится.

Вот только вряд ли гаишники смогут заставить людей покупать новые машины в условиях перманентного кризиса, все продолжающегося падения доходов, роста цен на топливо, страховку, парковку… Впрочем, и две другие к делам автоинспекции не имеют никакого отношения и более того — не выдерживают никакой критики.

Ведь говоря о неконтролируемом росте автопарка, гаишники забывают, что по обеспеченности транспортными средствами на душу населения наша страна находится на одном из последних мест среди развитых стран (хотя мировое сообщество и относит Россию к разряду развивающихся). У нас на 1000 человек приходится 288 легковушек, в то время как в США — около 800, а в Германии — примерно 600.

И это при том, что мало какая страна в мире не может сравниться с Россией в просторах и расстояниях, и иметь машину, а то и две должна, по большому счету, каждая российская семья. Особенно в провинции. А доблестная ГАИ хочет этот процесс ограничить через монетизацию — хочешь стать автовладельцем, заплати очередную подать. Отличная идея! Правда, к вопросам безопасности дорожного движения не имеющая абсолютно никакого отношения.

Фото youtube.com

Что же касается технического состояния автопарка, то и здесь все предельно просто. ГИБДД всеми правдами и неправдами пытается вернуть себе сытную кормушку под названием «Государственный технический осмотр». Хотя и в советские времена, и сейчас всем понятно, что ГТО, в чьих бы руках он ни находился, не более, чем разорительная для моторизовнных россиян профанация (подробнее об этом читайте здесь). Даже сами гаишники, как ни тужатся, не могут привести хоть сколько-нибудь серьезные цифры, доказывающие, что по этой причине происходят аварии. То есть они происходят, но в рамках арифметической погрешности — менее 2% от общего числа ДТП. Да и то большинство таких аварий происходят с грузовиками и автобусами.

…И вряд ли в ГУ ОБДД МВД РФ всего этого не понимают. Однако на какие только унижения, натяжки и подтасовки не пойдешь, чтобы выбить как можно больше бюджетных денежек на очередную федеральную целевую программу повышения безопасности дорожного движения, чтобы потом практически бесконтрольно «пилить» их с аффилированными структурами. Чем ведомство сейчас самозабвенно и занимается.

произвол ГАИ, авария, ДТП, техническое обслуживание, ГИБДД
8 сентября 2017
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