Зачем ГИБДД пугает правительство резким ростом ДТП в ближайшие годы

Что же касается технического состояния автопарка, то и здесь все предельно просто. ГИБДД всеми правдами и неправдами пытается вернуть себе сытную кормушку под названием «Государственный технический осмотр». Хотя и в советские времена, и сейчас всем понятно, что ГТО, в чьих бы руках он ни находился, не более, чем разорительная для моторизовнных россиян профанация (подробнее об этом читайте здесь). Даже сами гаишники, как ни тужатся, не могут привести хоть сколько-нибудь серьезные цифры, доказывающие, что по этой причине происходят аварии. То есть они происходят, но в рамках арифметической погрешности — менее 2% от общего числа ДТП. Да и то большинство таких аварий происходят с грузовиками и автобусами.

…И вряд ли в ГУ ОБДД МВД РФ всего этого не понимают. Однако на какие только унижения, натяжки и подтасовки не пойдешь, чтобы выбить как можно больше бюджетных денежек на очередную федеральную целевую программу повышения безопасности дорожного движения, чтобы потом практически бесконтрольно «пилить» их с аффилированными структурами. Чем ведомство сейчас самозабвенно и занимается.