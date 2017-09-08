Зачем ГИБДД пугает правительство резким ростом ДТП в ближайшие годы

К такому выводу пришли недавно эксперты ГИБДД, прогнозирующие, что пик дорожных смертей придется при нынешнем положении вещей на 2022—2023 годы. Главные причины грядущей катастрофы полицейские видят в общеем старении автопарка, неконтролируемом росте числа автомобилей и ухудшении их текущего технического состояния. И с первой причиной ожидаемого коллапса спорить не приходится.
Вот только вряд ли гаишники смогут заставить людей покупать новые машины в условиях перманентного кризиса, все продолжающегося падения доходов, роста цен на топливо, страховку, парковку… Впрочем, и две другие к делам автоинспекции не имеют никакого отношения и более того — не выдерживают никакой критики.