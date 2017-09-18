Почему полиция плюет на интернет-коррупцию в ГИБДД

Какие только услуги не предлагают всевозможные коммерсанты автовладельцам с помощью сайтов бесплатных объявлений. В том числе и весьма сомнительного свойства. Поразительно, но даже откровенно незаконные «рекламные предложения» не вызывают интереса у сотрудников правоохранительной системы.
Максим Строкер

Сегодня мы откроем большую военную тайну для сотрудников управления собственной безопасности МВД, а также прокуратуры и Следственного комитета. Чтобы выйти на след коррупционеров в ГИБДД, достаточно зайти в интернет и открыть там страничку почти любого сайта автомобильных объявлений, раздел под названием «услуги» или ему подобный.

Там перед пытливым правоохранительным взором немедленно немедленно предстает куча предложений под общим названием «Продам ПТС». Речь в них идет о продажах разбитых или сгоревших машинах, которые в качестве транспортного средства восстановлению уже не подлежат. С точки зрения существующего законодательства, продать автохлам с документами на него не возбраняется. Однако зададимся вопросом: а кому и зачем может потребоваться ПТС без машины? Пожалуй, только для легализации угнанной или еще какой криминальной машины, другие причины в голову не приходят. Таким образом, «продажа ПТС» фактически является частью криминального автобизнеса, который правоохранители в упор не видят. «Управлениям К», воюющими с компьютерным криминалом, взять «на карандаш» продаваемые через интернет ПТС особой сложности не составят, было бы желание.

Более безобидное с точки зрения УК, но куда более массовое явление — торговля через интернет «диагностическими картами» о якобы пройденном машиной государственном техническом осмотре. Этот документ нужно иметь, напомним, при приобретения полиса ОСАГО. Интернет пестрит объявлениями о продаже всем желающим диагностических карт по ценам от 450 рублей в регионах и до 1000 рублей в столицах.

Повседневная автомобильная жизнь доказывает, что какого-либо вреда от этой деятельности нет. Разве что обидно платить лишнее…

Просто кладом для службы собственной безопасности МВД могли бы стать объявления в интернете, где предлагаются услуги типа «без очереди решим любые вопросы ГИБДД». Но для этого же нужно пошевелить мозгами, разработать операцию и все такое. Или, может, «особисты» опасаются ненароком «зацепить» кого-нибудь из высокопоставленных коллег? В этом смысле особо примечателен процветающий бизнес «автоюристов», которые помогают «вернуть права». Речь не о банальных мошенниках, обманывающих доверчивых «лишенцев», не о тех, которые берут деньги жертв, но ничего не делают для вызволения отобранного в/у. Мы говорим о тех, кто действительно решает такие вопросы. Недавно знакомый, не заметив касания с другой машиной, скрылся с места ДТП. Так вот, за 100 000 рублей найденные им в интернете «юристы» обеспечили уничтожение в шредере не только всех бумаг, но и даже ликвидацию ролика с записью правонарушения с уличной камеры видеонаблюдения.

На таком фоне интернет-коммерсанты, предлагающие «за долю малую» легализовать в ГИБДД лифтование кузова внедорожника, установку на машину нештатного кенгурина, газобаллонного оборудования и тому подобного, выглядят сущими агнцами: коррупция, конечно, но бытовая такая — теплая-ламповая…

штрафы, лишение прав, ОСАГО, полис страхования, техническое обслуживание
18 сентября 2017
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