Почему полиция плюет на интернет-коррупцию в ГИБДД

Сегодня мы откроем большую военную тайну для сотрудников управления собственной безопасности МВД, а также прокуратуры и Следственного комитета. Чтобы выйти на след коррупционеров в ГИБДД, достаточно зайти в интернет и открыть там страничку почти любого сайта автомобильных объявлений, раздел под названием «услуги» или ему подобный.

Там перед пытливым правоохранительным взором немедленно немедленно предстает куча предложений под общим названием «Продам ПТС». Речь в них идет о продажах разбитых или сгоревших машинах, которые в качестве транспортного средства восстановлению уже не подлежат. С точки зрения существующего законодательства, продать автохлам с документами на него не возбраняется. Однако зададимся вопросом: а кому и зачем может потребоваться ПТС без машины? Пожалуй, только для легализации угнанной или еще какой криминальной машины, другие причины в голову не приходят. Таким образом, «продажа ПТС» фактически является частью криминального автобизнеса, который правоохранители в упор не видят. «Управлениям К», воюющими с компьютерным криминалом, взять «на карандаш» продаваемые через интернет ПТС особой сложности не составят, было бы желание.

Более безобидное с точки зрения УК, но куда более массовое явление — торговля через интернет «диагностическими картами» о якобы пройденном машиной государственном техническом осмотре. Этот документ нужно иметь, напомним, при приобретения полиса ОСАГО. Интернет пестрит объявлениями о продаже всем желающим диагностических карт по ценам от 450 рублей в регионах и до 1000 рублей в столицах.