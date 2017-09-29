5 распространенных ловушек ГИБДД, связанных с выездом на «встречку»

Главное для экипажа ДПС, решившего поживиться за счет «встречников» — занять правильную позицию в «уловистом месте». Или правильно организовать таковое. В первом случае придется пассивно ждать ошибок водителей, во втором — понудить их к нарушениям. В качестве улова полицейские получают если не деньги, то, как минимум, протокол для отчета начальству. То есть принцип прост, но способы его реализации могут различаться достаточно сильно.
Не наезжаем на разметку
Самый простой вариант — инкриминировать выезд на встречную полосу движения водителям машин, поворачивающих налево, на прилегающую дорогу. При этом подавляющее большинство слегка наезжает на сплошную осевую разметку левыми колесами. «Вкусные» с этой точки зрения точки своего района каждый гаишник знает назубок. Достаточно встать чуть дальше по ходу движения «наезжальщиков» и практически каждого первого из них тормозить и обвинять. Якобы водитель не просто повернул, а проехал при этом против движения — чуть-чуть, но проехал! И при этом, рисуя схему происшествия в протоколе, чертит полицейский не ровную дугу траектории поворота машины, а S-образную. Так, чтобы показать езду по «встречке». Бороться с таким типом «развода» можно.
Во-первых, нужно знать, что разворот, сопряженный с пересечением сплошной разделительной линии, КоАП наказывает. Но не лишением «прав» и даже не альтернативным лишению штрафом в 5000 рублей в случае первого выезда на «встречку», а всего лишь штрафом в 1000—1500 рублей — ч.2 ст.12.16 КоАП РФ. И если инспектор отобразит в протоколе свои фантазии, вы, получив данную бумагу на подпись, имеете полное право вписать в него «с протоколом не согласен» и нарисовать свою версию траектории движения машины при повороте. Понятно, что служивого такой поворот событий не порадует и он возмутится на тему «испортил мне протокол». Не беда: в добавок ко всему прочему, вы можете зафиксировать в этой бумаги еще и факт его грубого поведения. Но главный совет: имейте в машине работающий видеорегистратор и внимательно следите за разметкой. Хотя, для этого иной раз приходится угадывать, что она тут когда-то была.
Опасаемся автобусов
Следующий полицейский фокус со «встречкой» требует наличия на узкой улочке или дорожке остановки общественного транспорта. И обязательно — не оборудованной заездным «карманом»! Из-за этого для посадки-высадки пассажиров автобус просто останавливается на дороге, закупоривая своей тушей движение в одном из ее направлений. Идеально, если сплошная осевая разметка в этом месте стерлась или скрыта под снежной кашей.
Особо нетерпеливые и наивные автомобилисты, решая объехать стоящий на остановке общественный транспорт выруливают на встречную полосу движения и… немедленно попадают в объятия поджидающего их сотрудника ДПС. Последний прекрасно осведомлен об особенностях данного места и стоит тут специально, поджидая «добычу». В принципе, согласно ПДД, остановка у обочины запрещена, помимо прочего, в случае, когда ширина остающейся при этом свободной проезжей части составляет менее трех метров. А мимо нашего автобуса вообще не проехать без выезда на полосу встречного направления. Все это можно радостно изложить инкриминирующему вам «встречку» гибддшнику. То есть убедить его, что вас вынудили пойти на нарушение внешние обстоятельства.
Ведь, по сути, подобное поведение автобуса вызвано нарушением правил при обустройстве остановки общественного транспорта. То есть ГИБДД в свое время дало добро на подобное нарушение, согласовав такую остановку. Здравомыслящий (или «не голодный» в данный момент) сотрудник ГАИ вполне может прислушаться к доводам. Однако, на самом деле, мы имеем дело с двумя разными правонарушениями: нарушение нормативов организации остановки общественного транспорта и выездом на полосу встречного движения конкретного гражданина. И их следует карать по отдельности. Так что совет тут может быть только один: не доверяйте стоящему на остановке автобусу — за ним может скрываться патруль ДПС, поджидающий беспечных!
Ищем тайные знаки
Следующий способ «срубить палку» или несколько тысяч рублей взятки на «встречниках» — использовать несоответствие знаков и разметки на дороге. Подобное обычно практикуется на загородных трассах. Зачастую прямых и пустынных. Что видит водитель: полустертая разметка, знака «обгон запрещен» нету. А он, оказывается, на самом деле есть: валяется в придорожной траве или умело установлен по центру здоровенного придорожного куста. Ни о чем не подозревающий автомобилист обгоняет попутку и видит взмах полосатой палки со всеми вытекающими последствиями: невзначай брякнуть «думай командир» для гаишника гораздо проще в интимной пустоте чистого поля, нежели в городских условиях тотального видеонаблюдения.
Бороться с такими ловушками можно, но сложно, особенно в условиях плохой видимости. Дело в том, что знаки запрета обгона обычно развешиваются не просто так. Их ставят, например, поблизости от закрытых или крутых поворотов, в районе подъемов, ограничивающих видимость, перед сужениями дороги, мостами, железнодорожными переездами, поблизости от населенных пунктов и пешеходных переходов… То есть, нужно не только искать глазами соответствующий знак, но и правильно оценивать общую картину местности.
Осторожно: тихоход!
Модификацией данного метода можно назвать «фокус с тихоходом». Для этого на узкую дорогу с интенсивным движением оголодавшие гибддшники выпускают что-то типа трактора или древнего грузовика. Причем ехать он будет обязательно чуть-чуть быстрее 30 км/ч! Ведь именно до этого предела скорости тихохода прочие авто имеют право обгонять даже через сплошную. Медленная машина неизбежно собирает за собой той или иной длинны «хвост» из прочих машин, ожидающих возможности обогнать «ленивца». А патрульная машина потихоньку пристраивается в конец этой очереди. В конце концов самый нетерпеливый водитель из числа плетущихся за трактором или грузовиком не выдерживает и, плюнув на сплошную линию разметки, «бьет по газам» и идет на обгон по встречной полосе.
Вот тут у полицейской машины немедленно включается «люстра» на крыше и доблестные стражи дорог бросаются в погоню за нарушителем. И такая связка трактор(грузовик)-патруль ДПС может кататься по одному и тому же участку дороги хоть весь день. Как удобно: сам спровоцировал нарушение, сам его и оформил: либо протоколом, либо денежкой в карман. Бороться с такой «подставой» можно только с помощью собственной внимательности. Можно отслеживать по зеркалам появление сзади подозрительных машин с блоками спецсигналов на крыше. Но главное — набраться терпения и не обгонять тихохода по «встречке», если ее отделяет от вас сплошная линия.
Объезд с препятствиями
Недалеко от «тихоходного» метода ушел способ создания «препятствия» на дороге. Чаще всего таковым становится «сломавшаяся» машина. Причем, «ломается» она так, чтобы ее можно было объехать как слева по «встречке», так и справа по обочине. Ну какой нормальный водитель полезет объезжать препятствие по ямищам и буеракам обочины, когда это можно сделать, не снижая скорости по свободной от машин «встречке»? И чуть дальше по дороге будет остановлен нарядом ДПС, который вежливо попросит водительское удостоверение и примется оформлять «лишенческий» протокол. Хотя, на самом деле, тут речь может идти лишь о «выезде на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия» — статья 12.15 часть 3, штраф — 1000—1500 рублей! Но полицейские, разумеется, начнут убеждать вас в обратном.
Что делать в подобной ситуации? Да все стандартно: имей в машине видеорегистратор, смело вписывай в протокол свои аргументы и несогласия с полицейскими, веди себя уверено и спокойно. И, скорее всего, нечистоплотные полицейские постараются побыстрей пожелать тебе «счастливого пути».