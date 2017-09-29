5 распространенных ловушек ГИБДД, связанных с выездом на «встречку»

Не наезжаем на разметку

Самый простой вариант — инкриминировать выезд на встречную полосу движения водителям машин, поворачивающих налево, на прилегающую дорогу. При этом подавляющее большинство слегка наезжает на сплошную осевую разметку левыми колесами. «Вкусные» с этой точки зрения точки своего района каждый гаишник знает назубок. Достаточно встать чуть дальше по ходу движения «наезжальщиков» и практически каждого первого из них тормозить и обвинять. Якобы водитель не просто повернул, а проехал при этом против движения — чуть-чуть, но проехал! И при этом, рисуя схему происшествия в протоколе, чертит полицейский не ровную дугу траектории поворота машины, а S-образную. Так, чтобы показать езду по «встречке». Бороться с таким типом «развода» можно.

Во-первых, нужно знать, что разворот, сопряженный с пересечением сплошной разделительной линии, КоАП наказывает. Но не лишением «прав» и даже не альтернативным лишению штрафом в 5000 рублей в случае первого выезда на «встречку», а всего лишь штрафом в 1000—1500 рублей — ч.2 ст.12.16 КоАП РФ. И если инспектор отобразит в протоколе свои фантазии, вы, получив данную бумагу на подпись, имеете полное право вписать в него «с протоколом не согласен» и нарисовать свою версию траектории движения машины при повороте. Понятно, что служивого такой поворот событий не порадует и он возмутится на тему «испортил мне протокол». Не беда: в добавок ко всему прочему, вы можете зафиксировать в этой бумаги еще и факт его грубого поведения. Но главный совет: имейте в машине работающий видеорегистратор и внимательно следите за разметкой. Хотя, для этого иной раз приходится угадывать, что она тут когда-то была.