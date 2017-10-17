Сколько заработает ГИБДД на переводе своих инструкций в таблицы Брайля

Так, ее предыдущая версия в некоторых своих пассажах откровенно противоречила здравому смыслу. В ней, в частности, не было прописано, с чего начинать замер времени выполнения упражнения и где его заканчивать. И это при том, что превышение установленных нормативов означало для испытуемого печальный вердикт «выходи — не сдал». На схемах некоторых упражнений отсутствовали длины, размеры и т. д. и т. п. Печально, но новый регламент не только сохранил практически все эти огрехи, но и наплодил новые.

Не будем подробно говорить о том, что «исправленные» схемы упражнений не исправлены. В документации, которой должны руководствоваться автошколы и собственно экзаменационные подразделения ГИББД при организации площадок, перепутаны условных обозначения, придуманы никому непонятные новые. В размерах площадок под те или иные экзаменационные действия по-прежнему сам черт ногу сломит — все запутано-перепутано.

Не станем так же спрашивать, почему теперь «для оказания помощи при фиксации ошибок кандидатов в водители при выполнении испытательных упражнений, в случае наличия такой необходимости, привлекаются сотрудники экзаменационного подразделения или представители организации, осуществляющей образовательную деятельность». Но здесь хотя бы понятно, что гаишники, во-первых, расписались в собственном непрофессионализме, когда инспектор в силу низкой квалификации в одиночку не в состоянии зафиксировать все происходящее на экзамене. И, во-вторых, признались, что их человеческих ресурсов катастрофически не хватает.

Однако все это — мелочи по сравнению с тем, что на экзамене теперь официально предусмотрена возможность… опрокидывания транспортного средства.