Сколько заработает ГИБДД на переводе своих инструкций в таблицы Брайля

Фото: АвтоВзгляд/Алексей Батушенко
В минувшие выходные вступила в силу новая редакция Административного регламента по приему экзаменов, подготовленная ГУ ОБДД МВД РФ. Необходимость правки прежней версии документа была вызвана его резкой критикой экспертным сообществом за просто невероятное количество ляпов, неточностей, пропусков и очевидных ошибок, превративших экзамены в ГАИ не только в откровенный фарс, но и открывших для госавтоинспекторов широкие возможности для мздоимства. Увы, но год, потраченный гаишниками на работу над ошибками прошел впустую — свет увидела еще более абсурдная и коррупционноемкая бумага.
Александр Ростарчук

Так, ее предыдущая версия в некоторых своих пассажах откровенно противоречила здравому смыслу. В ней, в частности, не было прописано, с чего начинать замер времени выполнения упражнения и где его заканчивать. И это при том, что превышение установленных нормативов означало для испытуемого печальный вердикт «выходи — не сдал». На схемах некоторых упражнений отсутствовали длины, размеры и т. д. и т. п. Печально, но новый регламент не только сохранил практически все эти огрехи, но и наплодил новые.

Не будем подробно говорить о том, что «исправленные» схемы упражнений не исправлены. В документации, которой должны руководствоваться автошколы и собственно экзаменационные подразделения ГИББД при организации площадок, перепутаны условных обозначения, придуманы никому непонятные новые. В размерах площадок под те или иные экзаменационные действия по-прежнему сам черт ногу сломит — все запутано-перепутано.

Не станем так же спрашивать, почему теперь «для оказания помощи при фиксации ошибок кандидатов в водители при выполнении испытательных упражнений, в случае наличия такой необходимости, привлекаются сотрудники экзаменационного подразделения или представители организации, осуществляющей образовательную деятельность». Но здесь хотя бы понятно, что гаишники, во-первых, расписались в собственном непрофессионализме, когда инспектор в силу низкой квалификации в одиночку не в состоянии зафиксировать все происходящее на экзамене. И, во-вторых, признались, что их человеческих ресурсов катастрофически не хватает.

Однако все это — мелочи по сравнению с тем, что на экзамене теперь официально предусмотрена возможность… опрокидывания транспортного средства.

Фото: АвтоВзгляд/Алексей Батушенко

Задний ход в карман гаишника

Вы думаете — это вид ДТП? Отнюдь. Ведь в соответствии с вышедшим «шедевром», который, кстати, прошел государственную регистрацию, это теперь просто ошибка, после которой выставляется оценка «не сдал». А ведь в приказе МВД (Приложение №6 к Инструкции по учету дорожно-транспортных происшествий в органах внутренних дел) подобный инцидент трактуется как вид ДТП, при котором движущееся транспортное средство опрокинулось. Но разработчикам приказа это, по всей видимости, неизвестно.

А все призывы общественности отказаться от 35-секундного прохождения испытуемым этапа скоростного маневрирования (или хотя бы увеличить временной интервал) были проигнорированы. А ведь в отведенное время с заданием и не всякий профессионал справиться, не говоря уж о новичке за рулем.

А как вам требование заезжать в гараж задним ходом с первой и единственной попытки? Даже опытные водители, выполняя этот маневр в условиях крайне плотной городской парковки, по несколько раз сдают назад-вперед, чтобы аккуратненько вписаться в узкое парковочное пространство в заставленных машинами дворах. Кому мешает подобное маневрирование и на что глобально влияет? Наверное, только на возможный торг полицейского экзаменатора с начинающим «рулевым»…

Фото: АвтоВзгляд/Алексей Батушенко

Права для слепых

И совсем уж цинично выглядит новая редакция пункта 43. Согласно ему, «место ожидания и приема, а также места для заполнения заявлений должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, в том числе для лиц с ограниченными с физическими возможностями». К этому абзацу претензий нет, поскольку с люди с некоторыми даже очень серьезными заболеваниями могут быть допущены к управлению т/с и им действительно нужно создавать особые условия для получения госуслуги.

Однако ГИБДД включает в этот список «инвалидов, использующих собак-проводников (последних — при наличии документа, подтверждающего их специальное обучение)», а также «инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения… с допуском тифлосурдопереводчика».

Для этой категории лиц ГАИ предусматривает «дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля».

И ведь невдомек придорожным полицейским, что данная категория инвалидов имеет противопоказания к управлению транспортными средствами и они по факту не обратятся за данным видом госуслуги. Собаки-поводыри — это для слепых, как и рельефно-точечный шрифт Брайля. Тифлосурдопреводчики — для слепоглухонемых. Разработчики бумаги этого не знали? Или это отражает ту степень пофигизма, с которым готовился документ? Да нет, все гораздо проще если знать, сколько стоит перевод всей информации, размещенной на стендах в экзаменационных подразделениях службы на «язык» Брайля. Одна табличка размером 10 на 10 сантиметров обойдется казне в 30 000 рублей. И сейчас даже сложно подсчитать, сколько десятков, если не сотен миллионов «деревянных» придется заплатить переводчикам и изготовителям этих табличек, чтобы оснастить ими все офисы ГАИ. При том, что ни одни слепоглухонемой не обратится за получением этой госуслуги. Отменный, согласитесь, вышел гешефт для всех заинтересованных в освоении бюджетных денежек сторон. И вот бы прокуратуре разобраться, какой процент от этих сумм осядет в гаишных карманах в виде комиссионных.

Фото: АвтоВзгляд/Алексей Батушенко

Билетная «касса» ГАИ

И на этом фоне даже неуместно говорить о других многочисленных ошибках, содержащихся в тексте якобы обновленного регламента. Но придется, поскольку если их в срочном порядке не исправить, от гаишного головотяпства могут пострадать миллионы граждан если учесть, что ежегодно на права сдает около 2 млн. человек и около 1 млн. «лишенцев».

Комментируя на днях свое нормотворчество, начальник отделения организации экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД РФ Николай Гиляков отметил, что новый регламент должен в том числе повысить качество обучения в автошколах. А то, понимаешь, число россиян, сдающих теоретический экзамен на получение водительских «прав» с первого раза, в январе-сентябре 2017 года снизилось на 10% по сравнению со всем 2016-м и составило 40%. При этом, правда, г-н Гиляков забыл сказать, что «двойки» вместо «пятерок» будущие водители получают исключительно по вине ГИБДД, а не потому, что плохо подготовлены автокурсами.

Дело в том, что в подавляющем числе гаишных экзаменационных подразделений теоретический экзамен на «права» проводится с нарушением установленных самой же ГАИ требований. И это несмотря на то, что «теория» принимается сегодня исключительно в автоматизированном режиме и только на компьютерах — с помощью федеральной информационной системы ФИС ГИБДД-М.

Но беда в том, что программа эта не только имеет многочисленные дыры и уязвимости и потому частенько зависает на несколько дней из-за разных хакерских атак, но и обновляется из рук вон плохо. А в случае с экзаменационной своей частью — откровенно вводит пользователей (то есть граждан, проходящих испытания) в заблуждение! И вот, как это происходит.
Всем известно, что время от времени в Правила дорожного движения вносятся поправки. В соответствии с ними изменяются и в экзаменационные билеты. С июля прошлого года такие изменения происходили трижды.

Но вся фишка в том, что в ФИС эти новации попадают с большим опозданием, что, впрочем, не удивительно если учесть, насколько непрофессиональны российские придорожные полицейские в целом, и заведующие экзаменационной работой в частности.

Фото: АвтоВзгляд/Алексей Батушенко

В итоге граждане, приходящие сдавать теоретический экзамен, отвечая на всем вопросы билета правильно, получают оценку «не сдал». И такая ситуация может длиться месяцами, пока подчиненные упоминавшегося выше г-на Гилякова не соизволят обновить программу. Любопытно, что по сведениям портала «АвтоВзгляд» из источников в ведомстве, об этой беде отлично знает руководство ГУ ОБДД МВД РФ, которое кулуарно обсуждает технические проблемы ФИС и пути их решения, но ничего не делает, чтобы помочь попавшим впросак по его вине гражданам.

И официально заявляя, что процент сдачи теории с первого раза падает, умалчивает, по чьей вине это происходит. И тут хочешь не хочешь, а закрадывается предположение о злонамеренности подобного лицемерия: ГИБДД, похоже, выгодно, чтоб люди сдавали хуже. Тогда можно будет договориться подороже. Тут, кстати, уместно будет вспомнить и о других вопиющих ляпах гаишной экзаменационной деятельн

Так, водители трамваев и троллейбусов второй год сдают теоретические экзамены по билетам для категорий «С» и «D» (грузовики и автобусы). То есть доблестная ГИБДД не видит разницы, чем будет управлять человек — большегрузом или электрическим рельсовым транспортным средством.

А как вам то обстоятельство, что в некоторых ответах по первой помощи содержатся такие перлы, что если оказать помощь пострадавшему в ДТП как изложено, то могут наступить необратимые последствия. Например, вопрос про технику выполнения непрямого массажа сердца не содержит ни одного правильного ответа. Вот медики и вынуждены учить: отдельно для жизни (как надо), а отдельно для экзамена в ГИБДД (как не надо, но чтобы сдать).
Между тем, сколько бы не поднималась экспертным сообществом одна только «билетная» тема — подвижек нет и не предвидится. Почему, можно только догадываться…

Одним словом, экспертам портала «АвтоВзгляд» кажется, что новому руководителю ГУ ОБДД МВД РФ генералу Черникову явно пора очень внимательно посмотреть, что творится в экзаменационной епархии его ведомства, возглавляемой генералом Швецовым. Иначе опрокидывание транспортных средств на экзамене в ГИБДД слепоглухонемыми станет нормой.

медсправка, экзамены в ГАИ, ПДД, произвол ГАИ, ГИБДД
17 октября 2017
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