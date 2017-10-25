Водителей, 5 раз попавших в ДТП не по своей вине, будут лишать прав

Фото juristauto.com
Более чем сомнительная инициатива обсуждается сейчас в кулуарах ГУ ОБДД МВД РФ. Источник портала «АвтоВзгляд» в ведомстве утверждает, что с подачи страховщиков и некоторых ассоциаций автошкол придорожные полицейские рассматривают возможность лишения «прав» водителей, попавших в ДТП любой степени тяжести — будь то дорожная трагедия с жертвами, или небольшой скол на бампере от неудачной парковки. При этом с водительским удостоверением расстанутся и виновники аварий, и люди, попавший в них не по своей вине!
Александр Ростарчук

При этом гаишники не видят принципиальной разницы между первой и второй категориями автовладельцев. По их извращенной логике «рулевые», совершившие более 3-х ДТП в год по своей вине и граждане, попавшие в дорожно-транспортное происшествие более 5 раз в год не по своей вине, будут обязаны в течение трех месяцев после вступления в силу последнего события пройти, во-первых, курс лекций в автошколе и, во-вторых, пересдать экзамен на знание ПДД. Не сдал — отстраняешься от управления транспортным средством до успешной пересдачи.

И желание автоинспекторов приструнить хронического аварийщика (а три аварии в год, согласитесь, это явный перебор, свидетельствующий или о невероятно слабой подготовке водителя, или о его слишком агрессивной манере езды) еще более менее понятно. Хотя, как ни крути, временное лишение «прав» станет после штрафа вторым наказанием, что отечественными законами прямо запрещено. К тому же и авария аврии рознь.

Фото michiganautolaw.com

Одно дело — въехать в задний бампер впередиидущей машины, и совсем другое — поцарапать собственный при парковке. В последнем случае, если авто застраховано по КАСКО, никак не обойтись без вызова наряда ДПС, который помимо оформления инцидента для страховой, выпишет соответствующее постановление о ДТП и вашей в нем виновности. То есть три неудачных парковки — и будь любезен выложить несколько десятков тысяч за посещение автокурсов и бегом на переэкзаменовку.

Между тем, в подобные мелкие неприятности регулярно по нескольку раз в год попадают десятки (если не сотни) тысяч женщин-водителей просто в силу своей физиологии: минимальное присутствие в их организме тестостерона затрудняет дамам ориентацию в пространстве. Отсюда практически повальный женский «топографический кретинизм» и вечные трудности при парковке задним ходом.

Что же касается лишения права управлять автомобилем граждан, в аварии не виновных, то тут хочется просто покрутить пальцем у висков сотрудников ГАИ, причастных к этой новации.

Фото chanfraulaw.com

С какой стати водители, ни на йоту не нарушившие ПДД, должны нести хоть какие-то обременения, связанные с противоправными действиями третьих лиц — совершенно непонятно, если не сказать — абсурдно. Мое авто могут поцарапать все на той же стоянке хоть десять раз, еще столько же раз боднуть в задницу в глухой пробке — и это станет поводом наказывать меня автошкольным рублем и экзаменационной нервотрепкой?

Господа офицеры, придите в себя: к повышению безопасности дорожного движения профилактическое, как вы считаете, наказание невиновных россиян не имеет никакого отношения. Если, конечно, вы не сидите на проценте у ассоциаций автошкол, лоббирующих это нововведение. Или не получаете долю малую от страховых компаний, которые таким образом хотя воздействовать на своих клиентов, слишком часто обращающихся к ним за возмещением ущерба.

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25 октября 2017
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