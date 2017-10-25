Водителей, 5 раз попавших в ДТП не по своей вине, будут лишать прав

При этом гаишники не видят принципиальной разницы между первой и второй категориями автовладельцев. По их извращенной логике «рулевые», совершившие более 3-х ДТП в год по своей вине и граждане, попавшие в дорожно-транспортное происшествие более 5 раз в год не по своей вине, будут обязаны в течение трех месяцев после вступления в силу последнего события пройти, во-первых, курс лекций в автошколе и, во-вторых, пересдать экзамен на знание ПДД. Не сдал — отстраняешься от управления транспортным средством до успешной пересдачи.

И желание автоинспекторов приструнить хронического аварийщика (а три аварии в год, согласитесь, это явный перебор, свидетельствующий или о невероятно слабой подготовке водителя, или о его слишком агрессивной манере езды) еще более менее понятно. Хотя, как ни крути, временное лишение «прав» станет после штрафа вторым наказанием, что отечественными законами прямо запрещено. К тому же и авария аврии рознь.