Как инспекторов ГИБДД заставляют работать по процветающей в МВД палочной системе

Любопытно при этом, что руководство ГУ ОБДД МВД РФ, которому мы регулярно передаем полученные сведения, никак не реагирует на них. Вероятно потому, что главный автоинспектор страны генерал Черников уверен, что пресловутых «палок», по числу которых полицейское начальство на местах оценивают работу подчиненных, не существует в принципе. А на нет, как принято на Руси, и суда нет.

Между тем, «палки» эти во многом и провоцируют служивых на многочисленные ничем не мотивированные и никакими доказательствами не подкрепленные обвинения водителей в тех или иных дорожных прегрешениях. Обжаловать же «левые», по сути, протоколы и постановления в судах практически невозможно, учитывая железное правило НОНДС (нет оснований не доверять сотруднику), которого жестко придерживается отечественная Фемида при рассмотрении жалоб обиженных водителей. И в итоге мы получаем массовое недовольство службой и повальное ей недоверие. Да и как доверять придорожным полицейским, если они сами друг другу не верят? И вот, повторимся, очередные тому доказательства.

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратились бывшие и действующие инспектора ДПС из Санкт-Петербурга и Перми, чьи жалобы похожи друг на друга, как братья-близнецы, что свидетельствует, на наш взгляд, о системной проблеме.