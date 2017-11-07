Как инспекторов ГИБДД заставляют работать по процветающей в МВД палочной системе

Очередные вопиющие факты повального использования в работе ГИБДД так называемой палочной системы появились в распоряжении портала «АвтоВзгляд». Причем о них сообщают не недовольные гаишными поборами граждане, а сами придорожные полицейские из разных регионов страны.
Александр Ростарчук

Любопытно при этом, что руководство ГУ ОБДД МВД РФ, которому мы регулярно передаем полученные сведения, никак не реагирует на них. Вероятно потому, что главный автоинспектор страны генерал Черников уверен, что пресловутых «палок», по числу которых полицейское начальство на местах оценивают работу подчиненных, не существует в принципе. А на нет, как принято на Руси, и суда нет.

Между тем, «палки» эти во многом и провоцируют служивых на многочисленные ничем не мотивированные и никакими доказательствами не подкрепленные обвинения водителей в тех или иных дорожных прегрешениях. Обжаловать же «левые», по сути, протоколы и постановления в судах практически невозможно, учитывая железное правило НОНДС (нет оснований не доверять сотруднику), которого жестко придерживается отечественная Фемида при рассмотрении жалоб обиженных водителей. И в итоге мы получаем массовое недовольство службой и повальное ей недоверие. Да и как доверять придорожным полицейским, если они сами друг другу не верят? И вот, повторимся, очередные тому доказательства.

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратились бывшие и действующие инспектора ДПС из Санкт-Петербурга и Перми, чьи жалобы похожи друг на друга, как братья-близнецы, что свидетельствует, на наш взгляд, о системной проблеме.

Так, питерские гаишники утверждают, что в, частности, командир 3-й отдельной роты полка ДПС по Санкт-Петербургу и его заместители «вынуждают личный состав подразделения заниматься палочной системой, выжиманием показателей, во многом не характерных для зоны ответственности этого подразделения». Дело в том, что большинство правонарушений, совершаемых водителями на подведомственной роте территории это превышение скоростного режима и выезд на «встречку». Однако начальство «вынуждает личный состав заниматься фальсификацией, делая из одних нарушений другие, необходимые для отчетности. А если не получается сделать показатель, то выставляют дополнительные наряды и люди работают в свои выходные».

При этом, утверждает автор письма, особо провинившихся инспекторов (читай — не выполняющих план по валу и вал по плану) подвергают весьма изощренным взысканиям. Например, «ссылают» на несение службы «в другой конец зоны обслуживания, где работает другой взвод. Для многих это означает пробег в двести километров от дома до работы». Не знаю как вам, а лично мне никак не улыбается встретиться на трассе со злобным и не выспавшимся инспектором. Который, к тому же, в таком состоянии может с устатку напортачить в документах при оформлении ДТП, что осложнит или сделает невозможным получение страхового возмещения.

Не мудрено, что не чурающиеся подобных методов руководства гаишные начальнички способны и на многое другое. Например, утверждает наш источник, они заставляют сотрудников оформлять не только «левые» протоколы, но и «левые» ДТП. Сообщает он и о других их «достижениях», о которых мы расскажем в следующих публикациях.

А пока перейдем к пермскому свидетельству полицейского беспредела.

В нем инспекторы 2-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми так же просят разобраться, «по какой причине лучшие и худшие сотрудники определяются по количеству составленных материалов. При этом не учитываются задачи, посты и количество смен каждого сотрудника в отдельности». А заодно хотят знать, «как эти цифры можно связать с основной задачей и функцией ДПС».

– Несмотря на то, что командование полка уже давно объявило о том что «палочной системы» у нас нет, командир 2 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми постоянно требует отчитываться определенным количеством материалов: по определенным статьям, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители личного состава батальона. — Если по какой либо причине не получилось составить указанное количество материалов, забирает выходные дни. В конце каждой рабочей сменымы по телефону получаем информацию о том, работаем или отдыхаем на следующий день. И не понятно, для чего ежемесячно расписываемся за ознакомление с нормальным графиком работы. В таком режиме запланировать элементарный визит к врачу месяцами не представляется возможным. Такой режим труда и отдыха очень выматывает морально и физически, что в итоге негативно сказывается на интересах службы в целом…

Интересно, останутся ли эти свидетельства гласом вопиющих в пустыне, как было с рядом других подобных обращений, или генерал Черников все-таки возьмет на себя труд разобраться в проблеме? Хотя если, как он считает, ее не существует, разбираться действительно не в чем.

взятка, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, ГИБДД, мошенничество
7 ноября 2017
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