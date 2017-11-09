Закон не писан: сотрудники ГИБДД Москвы продолжают нагло нарушать ПДД

О беспределе и беспринципности отечественных придорожных полицейских сказано и написано немало. Но с них все — как с гуся вода. Инспектора ДПС, мордуя, разводя, подставляя и наказывая рядовых атомобилистов по полной программе за любую мелочную провинность, сами грубо нарушают Правила дорожного движения неприкрыто, демонстративно, нагло. Очередной их плевок общественному мнению зафиксировал корреспондент портала «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Москва. Среда, 27 октября. 14 часов 11 минут. На дублере Мичуринского проспекта, отведенного исключительно под движение общественного транспорта, останавливается машина ДПС. Под знаками «Въезд запрещен» и «Остановка запрещена». Останавливается, как выясняется через некоторое время, не для того, чтобы оформить ДТП, перекрыть дорогу или помочь старушке перейти улицу. И даже не в связи с технической неисправностью. Выехать на «выделенку» и остановиться в запрещенном месте инспектора ДПС «вынудил» голод. Ну, понимаешь, не емши служивый был.

Очень серьезный, согласитесь, по гаишным меркам повод грубо и цинично нарушить ПДД. Заехать к точки притяжения (расположенная рядом АЗС), чтобы, как видно по второй фотографии, купить «хавчик», по Правилам дорожного движения российскому блюстителю правопорядка оказалось в лом. Вот и кинул служебный автомобиль со всеми полагающимися тому знаками отличия там, где удобно было. Заодно и окружающему быдлу показал, кто в доме хозяин — чай, не в правовом, а в полицейском государстве живем.

И лично мне любопытно, согласны ли с такой позицией подчиненного его начальники? А если все-таки нет, то, на взгляд редакции портала «АвтоВзгляд», одними только штрафами по совокупности совершенных правонарушений (выезд на «выделенку» + остановка под «кирпичом» + стоянка в запрещенном месте = минимум 7500 рублей, а то и все 11 000, если правильно прочитать КоАП) тут ограничиваться нельзя. Ведь подобная дискредитация силовых структур явно обернется повальным наплевательством на законы — пусть и дорожные — простых граждан. Да и чести мундиру, если, конечно, от нее еще хоть что нибудь осталось, подобное поведение офицера не добавляет.

Кстати, теперь мне окончательно стало ясно, зачем из Административного регламента ДПС убрали норму, разрешающую гражданам фотографировать и снимать на видео сотрудников ГИБДД. А вам?

выделенная полоса, штрафы, ПДД, КоАП, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, ГИБДД
9 ноября 2017
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