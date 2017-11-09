Закон не писан: сотрудники ГИБДД Москвы продолжают нагло нарушать ПДД

Москва. Среда, 27 октября. 14 часов 11 минут. На дублере Мичуринского проспекта, отведенного исключительно под движение общественного транспорта, останавливается машина ДПС. Под знаками «Въезд запрещен» и «Остановка запрещена». Останавливается, как выясняется через некоторое время, не для того, чтобы оформить ДТП, перекрыть дорогу или помочь старушке перейти улицу. И даже не в связи с технической неисправностью. Выехать на «выделенку» и остановиться в запрещенном месте инспектора ДПС «вынудил» голод. Ну, понимаешь, не емши служивый был.

Очень серьезный, согласитесь, по гаишным меркам повод грубо и цинично нарушить ПДД. Заехать к точки притяжения (расположенная рядом АЗС), чтобы, как видно по второй фотографии, купить «хавчик», по Правилам дорожного движения российскому блюстителю правопорядка оказалось в лом. Вот и кинул служебный автомобиль со всеми полагающимися тому знаками отличия там, где удобно было. Заодно и окружающему быдлу показал, кто в доме хозяин — чай, не в правовом, а в полицейском государстве живем.