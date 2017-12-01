Какие автомобили находятся в личной собственности руководителей ГИБДД России

Любой, кому довелось путешествовать по нашей стране, может подтвердить, что скромно припаркованный у самого заштатного отдела ГИБДД или поста ДПС нескромный люксовый автомобиль — совсем не редкость. Это немедленно вызывает кипение возмущенного разума, ибо в России среднее образование всеобщее, и каждый, следовательно, может сложить в уме два и два. Таким образом, чисто математически убедиться в той простой истине, что зарплаты даже начальника райотдела не хватит на покупку BMW 5-й серии, не говоря уж о заштатном инспекторе — элементарно.

Естественно, совершенно логичным выглядит предположение, что чем более высокое положение сотрудник ГИБДД занимает на служебной лестнице, тем шире его полномочия и возможности, и тем более крутые «тачки» обнаружатся в его личном владении. В предвкушении сенсационных разоблачений мы решили пренебречь всеми промежуточными ступенями и замахнуться сразу на площадку самого верхнего этажа. И тут нас поджидал сюрприз.

Но во избежание возможных инсинуаций следует оговориться, что в своей исследовательской деятельности мы пользовались исключительно открытыми источниками в виде опубликованных деклараций о доходах за 2016 год. То есть, достоверность приведенных данных в достаточной степени высока, ибо светиться перед всей страной, а в особенности перед компетентными органами с явной ложью умный человек не будет.