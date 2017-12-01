Какие автомобили находятся в личной собственности руководителей ГИБДД России

Фото: ngs24.ru
То, что гаишники — одни из самых «обеспеченных» госслужащих в России, давно стало общепризнанным фактом. Точно так же, как и то, что они не слишком скромничают в личной жизни, выставляя напоказ свое финансовое благополучие. Портал «АвтоВзгляд» решил проверить, так ли это на самом деле.
Эдуард Раскин

Любой, кому довелось путешествовать по нашей стране, может подтвердить, что скромно припаркованный у самого заштатного отдела ГИБДД или поста ДПС нескромный люксовый автомобиль — совсем не редкость. Это немедленно вызывает кипение возмущенного разума, ибо в России среднее образование всеобщее, и каждый, следовательно, может сложить в уме два и два. Таким образом, чисто математически убедиться в той простой истине, что зарплаты даже начальника райотдела не хватит на покупку BMW 5-й серии, не говоря уж о заштатном инспекторе — элементарно.

Естественно, совершенно логичным выглядит предположение, что чем более высокое положение сотрудник ГИБДД занимает на служебной лестнице, тем шире его полномочия и возможности, и тем более крутые «тачки» обнаружатся в его личном владении. В предвкушении сенсационных разоблачений мы решили пренебречь всеми промежуточными ступенями и замахнуться сразу на площадку самого верхнего этажа. И тут нас поджидал сюрприз.

Но во избежание возможных инсинуаций следует оговориться, что в своей исследовательской деятельности мы пользовались исключительно открытыми источниками в виде опубликованных деклараций о доходах за 2016 год. То есть, достоверность приведенных данных в достаточной степени высока, ибо светиться перед всей страной, а в особенности перед компетентными органами с явной ложью умный человек не будет.

Фото: www.mashinomania.ru

Так вот, «верховный гаишник» — начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-майор Михаил Юрьевич Черников личного автомобиля… не имеет! А супруга его довольствуется не самым престижным в этом мире кроссовером Honda CR-V 2012 года выпуска. Его заместитель генерал-майор Павел Иванович Бугаев также не располагает собственной машиной, и на жену никакого автотранспорта не записано. Правда, вот у первого зама и одного из старожилов здания на Мясницкой улице Владимира Владимировича Швецова имеется не старый еще Land Rover Discovery 4 2013 года выпуска, а у его второй половины — семилетний MINI Cooper.

Может быть, ситуация на столичном уровне скрывает какую-нибудь сенсацию? Оказывается, нет. У начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Васильевича Коваленко также нет собственного автомобиля, а его жена ездит на Nissan Murano 2012 года выпуска. Не значится машины и в семье руководителя областной инспекции Виктора Владимировича Кузнецова.

Конечно, врожденного российского скептицизма эти данные поколебать не смогут. Да, у каждого из перечисленных служащих есть роскошные персональные авто — однако еще лет десять назад это почему-то не останавливало никого из власть имущих от создания собственных автоколлекций.

Разумеется, переписать машину можно и на зятя (тещу, племянника и пр.), сведения о которых не попадают в декларацию. Но хочется надеяться, что эпоха безудержного рвачества подходит к концу. И если рыба, как известно, гниет с головы, то может быть такое, что она и возрождается оттуда же?

регистрация, ГИБДД
1 декабря 2017
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