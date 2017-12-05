Генерал Черников объяснил, зачем нужны гаишные засады в придорожных кустах

Фото avtovzglyad.ru
На состоявшейся 5 декабря встрече начальника ГУ ОБДД МВД РФ генерала Михаила Черникова с депутатами фракции ЛДПР, случившейся по настоянию последних, глава российской автоинспекции прокомментировал некоторые нормы Административного регламента ДПС, а заодно попенял народным избранникам за то, что они уже третий год не могут принять закон, разрешающий ГАИ торговать так называемым «красивыми» номерами. Но в целом, как отметил корреспондент портала «АвтоВзгляд» побывавший на мероприятии, заседание прошло в теплой и дружественной обстановке.
Александр Ростарчук

И тон ему задал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вспомнивший для затравки, как в далеком 1962-м году, впервые сев за руль полноприводного ГАЗ-67 (советские военные «джипы» с так называемым упрощенным открытым кузовом, имевшим вырезы вместо дверей), тут же по требованию инструктора выехал на городские просторы и с честью справился с управлением тяжелой машины.

Впрочем, дальнейшего развития эта тема не получила, поскольку один из присных вождя либерал-демократов немедленно взял гостя фракции в оборот, потребовав ответить, зачем в Административный регламент вернули норму, разрешающую инспекторам ДПС останавливать водителей в любом месте и в любой час без объективных на то оснований. Ведь по его мнению (как,впрочем, и подавляющего большинства его избирателей), подобная практика ни к чему, кроме роста коррупции в рядах ГАИ, не приведет.

Впрочем, Михаила Черникова довольно жестко заданный вопрос в тупик не поставил, и он буквально за пару минут полностью, на его взгляд, на него ответил. Так, по генеральской версии, эта мера необходима потому, что только при личном контакте с водителем инспектор может выявлять, во-первых, пьяных «рулевых» (камеры фиксации таких граждан не определяют); во-вторых, оперативно находить угнанные машины (комплексы видеофиксации подгружают данные об украденных авто слишком долго и медленно); в-третьих, контролировать правильность перевозки детей (в машинах во время ДТП их гибнет и калечится больше, чем на улицах) и, наконец, оценивать техническое состояние автобусов-грузовиков, аварии с которомы происходят в стране чуть ли не ежедневно.

Фото avtovzglyad.ru

При этом генерал в очередной раз подчеркнул, что до личного состава службы регулярно доводится мысль о том, что любая неожиданная остановка водителя — стресс для него, и потому инспекторы должны быть предельно вежливы и отпускать автовладельца, если претензий к нему нет, максимально быстро. И если не знать наших реалий, объяснения г-на Черникова выглядят убедительно.

Как и его многократные заявления (прозвучавшие и на этом выступлении в Госдуме) о том, что в автоинспекции отсутствует так называема палочная система, и служивые давно уже не гонятся за показателями «раскрываемости» дорожных правонарушений. Видимо, публикации портала «АвтоВзгляд», в которых мы двольно регулярно на конкретных фактах и примерах доказываем обратное, господина генерала не убеждают. Тут, впрочем, 1:1, ведь нас, в свою очередь, не убеждают доводы его превосходительства о том, что полицейские засады в придорожных кустах — исключительное благо.

А продолжая тему нового Административного регламента скажем, что на этих думских слушаниях генерал по просьбе депутата Ярослава Нилова еще раз подтвердил, что инспекоров ДПС можно фотографировать и снимать на видео практически всегда, за исключением довольно редких ситуаций, четко прописанных в российских законах. После чего депутаты потерали интерес к регламенту и взялись обсуждать «красивые» номера.

Фото themustangsource.com

Их, в частности, интересовало, почему при нынешнем развитии электронных баз данных гражданин не может заказать и официально приобрести регистрационный знак, содержащий имя его возлюбленной и день собственного рождения. Однако Михаил Черников и здесь за словом в карман не полез, напомнив присутствующим, что в Госдуме уже три года без движения лежит законопроект, принятый в первом чтении, допускающий проведение так называемых аукционов красивых номеров. То есть, всем свои видом показывал высокопоставленный полицейский, этот вопрос уже не к МВД, а к собственно законодателям.

Между тем, надеяться на то, что результатом этих высоких переговоров вскоре может стать возможность купить «жестянки» с буквенно-цифровыми комбинациями типа «ВАСЯ 666» или «МАШКА ДУРА», не приходится. Генерал напомнил, что и в залежавшемся законопроекте четко сказано, что эти самые буквенно-цифровые обозначения регламентированы соответствующим постановлением правительства, вольностей не допускающих.

засада, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, ГИБДД
5 декабря 2017
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