Генерал Черников объяснил, зачем нужны гаишные засады в придорожных кустах

И тон ему задал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вспомнивший для затравки, как в далеком 1962-м году, впервые сев за руль полноприводного ГАЗ-67 (советские военные «джипы» с так называемым упрощенным открытым кузовом, имевшим вырезы вместо дверей), тут же по требованию инструктора выехал на городские просторы и с честью справился с управлением тяжелой машины.

Впрочем, дальнейшего развития эта тема не получила, поскольку один из присных вождя либерал-демократов немедленно взял гостя фракции в оборот, потребовав ответить, зачем в Административный регламент вернули норму, разрешающую инспекторам ДПС останавливать водителей в любом месте и в любой час без объективных на то оснований. Ведь по его мнению (как,впрочем, и подавляющего большинства его избирателей), подобная практика ни к чему, кроме роста коррупции в рядах ГАИ, не приведет.

Впрочем, Михаила Черникова довольно жестко заданный вопрос в тупик не поставил, и он буквально за пару минут полностью, на его взгляд, на него ответил. Так, по генеральской версии, эта мера необходима потому, что только при личном контакте с водителем инспектор может выявлять, во-первых, пьяных «рулевых» (камеры фиксации таких граждан не определяют); во-вторых, оперативно находить угнанные машины (комплексы видеофиксации подгружают данные об украденных авто слишком долго и медленно); в-третьих, контролировать правильность перевозки детей (в машинах во время ДТП их гибнет и калечится больше, чем на улицах) и, наконец, оценивать техническое состояние автобусов-грузовиков, аварии с которомы происходят в стране чуть ли не ежедневно.