Госдума хочет дать по рукам слишком рьяным эвакуаторщикам

Цель поправки ее создатели объясняют четко и ясно. В работе специализированных служб, задачей которых является принудительная эвакуация транспортных средств на штрафные стоянки, по-прежнему много негативных моментов. В частности, водители недовольны распространенной практикой как можно быстрее эвакуировать автомобиль до появления его владельца. Во главу угла ставится получение штрафа, а не ликвидация помехи движению. Схема отработана настолько блестяще, что процедура принятия решения о задержании ТС, видеосъемка автомобиля, салона автотранспортного средства и его погрузка на эвакуатор занимает считанные минуты.

Группа депутатов предлагает внести в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях следующие изменения. Часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «До принятия решения о задержании транспортного средства должностное лицо, принимающее решение о задержании транспортного средства, обязано известить владельца транспортного средства и (или) водителя, допущенного к управлению транспортным средством, о возможности задержания транспортного средства посредством телефонного разговора и CMC-сообщения, при условии регистрации указанных лиц в единой системе идентификации и аутентификации и наличия согласия таких лиц на получение информации с использованием средств информационных технологий, включая использование подвижной радиотелефонной связи»

В часть 4 добавить: «В протоколе о задержании транспортного средства также указывается время телефонного звонка и направления СМС-сообщения владельцу транспортного средства и (или) водителю, допущенному к управлению транспортным средством».

Можно биться об заклад, что предложенные поправки не пройдут чистилище Госдумы, поскольку денежки, как известно, счет любят. А штрафы за эвакуацию и содержание машин на штрафстоянках складываются ежегодно в немалую сумму.