Как официальный сайт российской ГИБДД дезинформирует граждан

Странное дело: за что только не берутся доблестные придорожные полицейские нашей страны, все у них выходит вкривь и вкось. Так, вот уже без малого месяц работая над новой версией своего официального сайта, пока они добились лишь одинакового подменю к каждому из шести основных разделов ресурса и «ликвидации» всех российских автошкол в результате технической ошибки.
Александр Ростарчук

И если первый «косячок» кому-то таковым может и не показаться — мало ли как руководители той или иной что коммерческой, что государственной структуры понимают прекрасное, то со вторым дело обстоит куда серьезнее. Хотя, если вернуться к рубрикатору гибдд.рф, то в разделе «Новости» мне, как пользователю, хотелось бы видеть только меню этой гаишной рубрики, а не всех остальных. Но вернемся к автошколам.

Напомним, что любой гражданин, собирающийся пойти учиться на «права», должен иметь возможность получить на сайте ГАИ информацию о том, какие образовательные организации работают легально, а не по серым схемам — то есть, в том числе, получили от автоинспекции заключение о соответствии своей учебно-материальной базы российскому законодательству, а значит и имею соответствующую аккредитацию. И это очень важные сведения, потому как отучившись в несертифицированной школе, легко остаться и без денег, и без «прав». Но что же видит человек, попавший на новую версию сайта?

Если говорить о Москве, то в подразделе «Получено заключение» он найдет всего три автошколы, а все оставшиеся (без малого 300 автокурсов) помещены в черный список под названием «Заключение не получено».

Мы, разумеется, далеки от мысли, что таким образом служивые лоббируют интересы «своих» автошкол — тут на лицо тривиальная техническая ошибка. Однако вопрос, насколько она допустима на сайте государственного органа остается открытым. Как, впрочем, и более глобальный: зачем нужно вводить пользователей в заблуждение, выкатывая к их услугам явно сырой, недоделанный продукт? Неужели только для бодрого рапорта наверх?

Кстати говоря, довольно странным выглядит и раздел «Места оформления ДТП», попав в который, получаешь сведения и о подразделениях, проводящих экзамены на право управления, и о тех, что осуществляют исполнение административного законодательства — все свалено в одну неудобоваримую кучу. И если прибавить сюда крайне медленную работу ресурса, то с прискорбием приходится констатировать — опять двойка, господа полицейские…

автошколы, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, ГИБДД
13 февраля 2018
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