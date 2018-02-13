Как официальный сайт российской ГИБДД дезинформирует граждан

И если первый «косячок» кому-то таковым может и не показаться — мало ли как руководители той или иной что коммерческой, что государственной структуры понимают прекрасное, то со вторым дело обстоит куда серьезнее. Хотя, если вернуться к рубрикатору гибдд.рф, то в разделе «Новости» мне, как пользователю, хотелось бы видеть только меню этой гаишной рубрики, а не всех остальных. Но вернемся к автошколам.

Напомним, что любой гражданин, собирающийся пойти учиться на «права», должен иметь возможность получить на сайте ГАИ информацию о том, какие образовательные организации работают легально, а не по серым схемам — то есть, в том числе, получили от автоинспекции заключение о соответствии своей учебно-материальной базы российскому законодательству, а значит и имею соответствующую аккредитацию. И это очень важные сведения, потому как отучившись в несертифицированной школе, легко остаться и без денег, и без «прав». Но что же видит человек, попавший на новую версию сайта?