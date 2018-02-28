ГИБДД заставляет растамаживать машины россиян, побывавших на Украине

Фото: Наталия Губернаторова
Беспределу российских придорожных полицейских, похоже, предела не будет никогда! Об очередном вопиющем случае издевательства над автовладельцами рассказал порталу «АвтоВзгляд» читатель, а по совместительству пенсионер и хозяин машины, которую по никому непонятным причинам ГИБДД заставляет растамаживать.
Вячеслав Василенко

Для начала, пожалуй, следует напомнить, что срок пребывания в России транспортного средства, зарегистрированного в другой стране, ограничен шестью месяцами за один календарный год. Владелец такого автомобиля обязан оплатить ряд таможенных пошлин и налогов. По истечении этого времени ввезенная машина полноправно будет считаться контрабандой. Иными словами, ее могут попросту конфисковать, а на собственника завести административное и даже уголовное дела, не говоря уже о штрафе от 100 000 до 500 000 рублей. Все, в общем-то, предельно ясно, если бы не одно обстоятельство.

Надеемся, не все еще забыли, что Крым относительно недавно принадлежал Украине, и люди, живущие на полуострове, подчинялись местным законам. После присоединения Крыма к России, тут стали жить в рамках нашего законодательства. В том числе и автовладельцы, которые в обязательном порядке должны были перерегистрировать свои машины, получив российские номерные знаки. Все бы ничего, но с проблемой регистрации люди сталкиваются до сих пор.

Фото: АвтоВзгляд

Скажем больше: их машины в местных МРЭО не только не желают оформлять, но еще и заставляют проходить процедуру растаможки. А касается это тех, кто въехал на ставшую российской территорию из соседней Украины, причем на автомобилях, ранее поставленных на учет в крымских, но еще украинских МРЭО. Дурдом? Еще какой!

К примеру, обратившегося в редакцию портала «АвтоВзгляд» владельца старенького РАФ-2203, зарегистрированного в МРЭО №2 г. Керчи, полицейские пинают, словно футбольный мяч. И по словам попавшего в абсурдный переплет гражданина России, в аналогичной ситуации оказались сотни, если не тысячи автомобилистов.

То есть поехал ты к родственникам в Киев на машине из украинского Крыма, а вернулся в Крым уже российский — плати таможенникам, либо полицейским. Первым — потому как машина иностранная, а вторым — для того, чтобы признали законным указанное в ПТС место регистрации. Вымогательство? Может быть и нет, но воспрепятствование исполнению хозяином авто Постановления Правительства РФ от 27 апреля 2015 г. №399 с изменениями и дополнениями от 31 октября 2015 года о замене номеров — уж точно.

Фото: АвтоВзгляд

Иначе как объяснить тот факт, что сотрудники МРЭО №2 г. Керчи потребовали от собственника машины растаможить ее для регистрации на территории России, то есть получить ПТС, выданный в 2003 году этим же МРЭО?

Ясно одно: поверившие в себя полицейские нарушают ст.35 Конституции РФ, лишая гражданина имущества, имевшегося у него еще при украинской власти. Хуже другое — разобраться в этом пока не может ни местная прокуратура, ни правительство республики, куда не теряющий надежд на справедливость автовладелец подал соответствующие жалобы.

А пока чиновникам нет дела до проблем обычных смертных, или они попросту закрывают глаза на правоохранителей, явно нарушающих закон, эти самые правоохранители будут продолжать безнаказанно измываться над людьми.

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28 февраля 2018
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