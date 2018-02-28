ГИБДД заставляет растамаживать машины россиян, побывавших на Украине

Для начала, пожалуй, следует напомнить, что срок пребывания в России транспортного средства, зарегистрированного в другой стране, ограничен шестью месяцами за один календарный год. Владелец такого автомобиля обязан оплатить ряд таможенных пошлин и налогов. По истечении этого времени ввезенная машина полноправно будет считаться контрабандой. Иными словами, ее могут попросту конфисковать, а на собственника завести административное и даже уголовное дела, не говоря уже о штрафе от 100 000 до 500 000 рублей. Все, в общем-то, предельно ясно, если бы не одно обстоятельство.

Надеемся, не все еще забыли, что Крым относительно недавно принадлежал Украине, и люди, живущие на полуострове, подчинялись местным законам. После присоединения Крыма к России, тут стали жить в рамках нашего законодательства. В том числе и автовладельцы, которые в обязательном порядке должны были перерегистрировать свои машины, получив российские номерные знаки. Все бы ничего, но с проблемой регистрации люди сталкиваются до сих пор.