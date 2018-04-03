ГИБДД начала массово штрафовать водителей за несуществующие нарушения

Но полицейские, узнав о том, что перед ними — акула пера, рассвирепели до степени крайне повышенных тонов и обилия ненормативной лексики. Им, видите ли, крайне не нравится, что СМИ рассказывают людям правду о том, как в действительности работают придорожные полицейские. Впрочем, судя по высказываниям гаишников, нашему коллеге еще очень сильно повезло:

– Если бы ты сказал, что работаешь в «АвтоВзгляде», вообще приняли по полной, — без стеснения нарушая регламент ГИБДД, выдали ошарашенному шоферу блюстители порядка. При этом осталось непонятным, что они подразумевали под выражением «по полной» — неужели внезапное обнаружение в багажнике машины чего-нибудь запрещенного?

Да что там говорить про регламент, если полицейские в общем и целом злоупотребляют служебным положением, свято веря в свою безнаказанность. Даже факт того, что без вины виноватый драйвер стал демонстративно снимать на камеру отсутствие против него «улик», не остановил гайцов. Не получив ни копейки, они составили на псевдонарушителя протокол и послали в группу разбора. Где также, как выяснилось позже, грубо нарушилии существующие нормы, требования и правила.