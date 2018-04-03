ГИБДД начала массово штрафовать водителей за несуществующие нарушения

Перед очередной чисткой ГИБДД, которая, как утверждают источники портала «АвтоВзгляд», не за горами, придорожные полицейские выжимают из своих хлебных мест все возможные соки. И с целью перевыполнить план по протоколам, чтобы остаться на службе, и в попытках набить перед отставкой свой карман плотнее. Но при любом раскладе страдают, как всегда, широкие массы автолюбителей.
Так, очередной способ «загрузить» водителей освоили столичные гаишники, которые бесцеремонно, незаконно и безнаказанно привлекают их к ответственности за нарушения ПДД, которых просто не было! О том, как слуги государевы оформляют «рулевых» за проезд якобы на красный сигнал светофора, порталу «АвтоВзгляд» сообщили сразу несколько наших подписчиков в социальных сетях.
Инспекторы ДПС искусственно создают ситуации, фактически провоцирующие «виновника» либо заплатить 1000 рублей в бюджет страны (по сути согласившись с тем, что ничего не нарушал), либо предложить им денег. Последнее, естественно, в приоритете, ибо за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. А подвергать себя риску остаться без заветной «корочки» на следующем перекрестке, водители, разумеется, не хотят.
В описанную ситуацию попал наш коллега по цеху, которого остановил экипаж ДПС при повороте с улицы Трофимова на проспект Андропова. Капитан ГИБДД ЮАО по фамилии Калашников обвинил автомобилиста в том, что он совершил поворот на запрещающий сигнал светофора. Правда, такой маневр даже при всем желании засечь он никак не мог. Дело в том, что патрульная машина находилась в 200 метрах от перекрестка, где запечатлеть потухшую «стрелку» у полицейских не получилось бы в принципе, так как с этого места не видно даже самого светофора.
Однако капитан Калашников, имеющий то ли волшебный третий глаз, то ли требующую новую шубу жену, разглядел нарушителя. Автомобильный журналист, образцовый водитель (это легко можно проверить по штрафной базе ГАИ) с большим стажем Роман Гуляев, совершенно точно повернувший на разрешающий зеленый сигнал электронного регулировщика, вежливо попытался выяснить у стража порядка, почему его обвиняют в том, чего он не совершал.
Но полицейские, узнав о том, что перед ними — акула пера, рассвирепели до степени крайне повышенных тонов и обилия ненормативной лексики. Им, видите ли, крайне не нравится, что СМИ рассказывают людям правду о том, как в действительности работают придорожные полицейские. Впрочем, судя по высказываниям гаишников, нашему коллеге еще очень сильно повезло:
– Если бы ты сказал, что работаешь в «АвтоВзгляде», вообще приняли по полной, — без стеснения нарушая регламент ГИБДД, выдали ошарашенному шоферу блюстители порядка. При этом осталось непонятным, что они подразумевали под выражением «по полной» — неужели внезапное обнаружение в багажнике машины чего-нибудь запрещенного?
Да что там говорить про регламент, если полицейские в общем и целом злоупотребляют служебным положением, свято веря в свою безнаказанность. Даже факт того, что без вины виноватый драйвер стал демонстративно снимать на камеру отсутствие против него «улик», не остановил гайцов. Не получив ни копейки, они составили на псевдонарушителя протокол и послали в группу разбора. Где также, как выяснилось позже, грубо нарушилии существующие нормы, требования и правила.
По приезду в ГИБДД в означенные день и час, Романа встретила запертая дверь, а появившийся в коридоре капитан Калашников сообщил о том, что постановление уже вынесено без участия нарушителя. Иными словами, служитель закона обставил дело так, будто «подозреваемый» на разбор полетов так и не пришел!.. Ведь только в этом случае можно без участия «виновного» выносить решение о его виновности.
Впрочем, после всего выше сказанного удивляться тут уже нечему. Как, собственно, и тому, что постановление датировано 10 марта, однако в действительности на дворе был хотя и март, но 20-е. В общем, по факту неправомерных и необоснованных действий сотрудников ГИБДД ЮАО направлена жалоба в столичное УГИБДД.
Конечно, далеко не факт, что по данному делу будет организована проверка и кто-либо из служивых понесет наказание. Но надежда на то, что после этой публикации гаишники хотя бы чуточку умерят свой пыл и, возможно, временно перестанут столь нагло «разводить» автовладельцев, все же есть. Портал «АвтоВзгляд» следит за развитием событий.