Как полицейские тайно работают автоперекупщиками

Старший уполномоченный отделения по раскрытию имущественных преступлений ненасильственного характера Приморского края уволен за тайную перепродажу машин и владение тайным счетом в банке, сообщила местная прокуратура.

Полицейский не отразил информацию о поступлении более восьми миллионов рублей на открытый им счет в банке. Кроме того, в период 2013—2017 годы оперуполномоченный приобрел и перепродал пять дорогостоящих автомашин, нарушив тем самым запрет на осуществление предпринимательской деятельности для госслужащих. Сведения о доходах от продажи указанных транспортных средств, были им существенно занижены, — говорится в официальном сообщении сообщении. Краевая прокуратура внесла представление начальнику УМВД по Приморскому краю.

Полицейский уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Его непосредственный начальник получил дисциплинарное взыскание «за низкий уровень индивидуально-профилактической работы с личным составом».