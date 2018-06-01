ГИБДД назвали одной из самых коррумпированных организаций

В ТОП коррупционного рейтинга, полученного ВЦИОМ по итогам обработки ответов респондентов, первое место занимают медицинские организации (23% опрошенных). На ступень ниже стоят ГИБДД и полиция, о подверженности взяткам которых заявили по 16% респондентов. Далее следуют сфера ЖКХ, судебная система и прокуратура. Четверть россиян (24%) уверены, что во взяточничестве погрязло все общество.

В целом по этим сферам россиянами отмечается снижение уровня поражения коррупцией в последние год-два. В конце рейтинга, традиционно, институт политических партий, армия, СМИ. Аресты отдельных чиновников и политиков по обвинениям в коррупция в последние годы 42% россиян воспринимают как свидетельство реальной борьбы властей со взяточничеством (среди жителей сел — 49%, 60-летних и старше — 48% — против 36% среди москвичей и петербуржцев, 37% в группе от 18 до 24 лет). О том, что такие аресты — не более чем показательные акции, сведение счетов или конфликты конкурирующих кланов, говорят 47% опрошенных.