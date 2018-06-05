Как мошенники под прикрытием ГИБДД разводят водителей на деньги

Фото: Сергей Иванов
На дорогах активизировались преступники, которые под видом сотрудников ГИБДД вымогают у водителей денежные средства. Причем автомобилисты сами отдают им кровно заработанные, чтобы избежать ответственности за нарушения ПДД. Впрочем, о разводе уже узнали настоящие полицейские.
Мирон Горин

Любопытный способ развода водителей на деньги придумали мошенники, орудующие в Северной столице. За пять дней первого летнего месяца в правоохранительные органы уже успели обратиться несколько человек. В действительности же число пострадавших исчисляется несколькими десятками.

А все потому, что в полицию потерпевшие попросту не идут. Многие из них по-прежнему уверены в том, что «решили вопрос на месте» с настоящими гаишниками, другие же считают, что могут сами стать уголовниками, ибо давали взятки должностным лицам.

На самом деле, лица эти, как уже было сказано, совсем не должностные, да и чисто сердечное признание о даче денежных средств в качестве взятки автоматически снимает ответственность с того, кто лично об этом сообщил правоохарнителям. Как бы то ни было, преступники на свободе, и активно пользуются боязнью и доверием автовладельцев.

Фото: Сергей Иванов

Выкатились вы, к примеру, на встречную полосу одним колесом, объезжая притормозивший у остановки автобус — гаишники тут как тут. Все, как положено: патрульный автомобиль, красная «корочка», жезл и одежда по форме.

Штраф, как известно, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, составляет 5000 рублей. Правда, это как решит группа разбора, которая порой совсем без разбора отправляет административное дело в суд, а там по конвейерной системе превратят водителя-нарушителя в пешехода. Кто же захочет на полгода менять личную машину на автобус? Уж лучше договориться с полицейскими, которые совсем этому не противятся.

Вот и получается, что псевдогайцы, работая в разных районах города и зная хлебные места, получают от «рулевых» очень неплохие деньги. Согласно поданным заявлениям, решить вопрос без протокола можно за 15 000 рублей. Потерпевшие назвали приметы фальшивых сотрудников ДПС, которыми, скорее всего, являются бывшие инспекторы, некогда попавшие под сокращение кадров.

Фото: Геннадий Черкасов

Иначе как объяснить тот факт, что регистрационные знаки «О221678RUS» якобы служебного Ford Focus совпадают с реальной патрульной машиной, но только марки Chevrolet. К тому же, по словам жертв, гаишники имеют радиостанцию, посредством чего контролируют переговоры и передвижения настоящих полицейских экипажей.

А фамилия представлявшегося водителям мошенника совпадает с той, которую носит вполне себе реальный инспектор ДПС. Последнего уже опросили, отношения к упомянутым преступлениям он не имеет. Еще потерпевшие называют 2-й батальон УГИБДД — в общении с драйверами обманщики прикрываются наименованием именно этого подразделения, хотя в действительности таковой уже давно распущен.

Вероятно, почуяв шумиху, аферисты лягут на дно, либо займутся промыслом в другом городе. В любом случае, автомобилистам стоит быть бдительными. Если вдруг покажется, что вы имеете дело с ненастоящим представителем ГИБДД, тут же сообщайте в органы.

Правда, как пишет издание «Фонтанка», злоумышленники предусмотрели и этот момент. Там где были зафиксированы случаи мошенничества в отношении автомобилистов, мобильная связь не ловит. Либо, полагают независимые эксперты, преступники имеют при себе специальную «глушилку». Что, помимо прочего, также говорит о принадлежности бандитов к правоохранительным структурам.

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5 июня 2018
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