Как мошенники под прикрытием ГИБДД разводят водителей на деньги

Любопытный способ развода водителей на деньги придумали мошенники, орудующие в Северной столице. За пять дней первого летнего месяца в правоохранительные органы уже успели обратиться несколько человек. В действительности же число пострадавших исчисляется несколькими десятками.

А все потому, что в полицию потерпевшие попросту не идут. Многие из них по-прежнему уверены в том, что «решили вопрос на месте» с настоящими гаишниками, другие же считают, что могут сами стать уголовниками, ибо давали взятки должностным лицам.

На самом деле, лица эти, как уже было сказано, совсем не должностные, да и чисто сердечное признание о даче денежных средств в качестве взятки автоматически снимает ответственность с того, кто лично об этом сообщил правоохарнителям. Как бы то ни было, преступники на свободе, и активно пользуются боязнью и доверием автовладельцев.