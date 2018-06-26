Какими способами ГИБДД «доит» едущих к морю водителей

Самый наглый метод вымогателей из числа сотрудников ДПС на М4 «Дон» и прочих дорогах юга России прост: без понятых заняться «обыском» транспортного средства и внезапно для его пассажиров обнаружить в нем наркотики. С последующим предложением отпустить за взятку.

Второй вариант «развода» связан с мухлежом при тесте на алкоголь. Сотрудники, как пишут столкнувшиеся с этим водители, заранее подкладывают пропитанную спиртом ватку в алкотестер или впрыскивают шприцем алкоголь в запечатанный одноразовый мундштук. После продувки начинается «цирк» с намеками на решение вопроса на месте.

Для применения следующего способа поживиться за счет отдыхающих, машина инспекторов с камерой устанавливается вблизи перегиба дорожного полотна, скрывающего сплошную линию разметки. Из-за этого на фотографиях кажется, что машины в этом месте идут по встречной полосе, хотя на самом деле они следуют строго по своей стороне дороги. Приглянувшееся авто останавливают, показывают водителю фото «нарушения» и начинают пугать неизбежным лишением ВУ в суде. Многие ломаются и платят вымогателям.

Следующий «фокус» сотрудников ДПС солнечного юга России тоже связан с фото- видеофиксацией. Камера устанавливается на приличном расстоянии от населенного пункта, там где не штрафуется движение со скоростью вплоть до 109 км/ч. Комплекс фотографирует в этот момент машину и отсылает данные патрулю ГИБДД, стоящему в черте поселка, где скорость ограничена 60-ю, а то и 40 км/ч.