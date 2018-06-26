Какими способами ГИБДД «доит» едущих к морю водителей

В связи с наступившим сезоном отпусков и традиционной популярностью сочинско-крымского направления среди отдыхающих со всей России, мы решили собрать через соцсети и обобщить типичные способы вымогательства, которыми всегда славились в народе сотрудники ДПС южных регионов страны.
Самый наглый метод вымогателей из числа сотрудников ДПС на М4 «Дон» и прочих дорогах юга России прост: без понятых заняться «обыском» транспортного средства и внезапно для его пассажиров обнаружить в нем наркотики. С последующим предложением отпустить за взятку.
Второй вариант «развода» связан с мухлежом при тесте на алкоголь. Сотрудники, как пишут столкнувшиеся с этим водители, заранее подкладывают пропитанную спиртом ватку в алкотестер или впрыскивают шприцем алкоголь в запечатанный одноразовый мундштук. После продувки начинается «цирк» с намеками на решение вопроса на месте.
Для применения следующего способа поживиться за счет отдыхающих, машина инспекторов с камерой устанавливается вблизи перегиба дорожного полотна, скрывающего сплошную линию разметки. Из-за этого на фотографиях кажется, что машины в этом месте идут по встречной полосе, хотя на самом деле они следуют строго по своей стороне дороги. Приглянувшееся авто останавливают, показывают водителю фото «нарушения» и начинают пугать неизбежным лишением ВУ в суде. Многие ломаются и платят вымогателям.
Следующий «фокус» сотрудников ДПС солнечного юга России тоже связан с фото- видеофиксацией. Камера устанавливается на приличном расстоянии от населенного пункта, там где не штрафуется движение со скоростью вплоть до 109 км/ч. Комплекс фотографирует в этот момент машину и отсылает данные патрулю ГИБДД, стоящему в черте поселка, где скорость ограничена 60-ю, а то и 40 км/ч.
Зафиксированную в чистом поле машину полицейские останавливают уже в черте населенного пункта и предъявляют водителю фото с камеры, сообщая, что он нарушил скоростной лимит в поселке. Хотя на самом деле ничего такого не было. Далее предлагается «решение вопроса» неформальным путем.
Еще один «развод» на М4 «Дон» возможен на участках где нет разметки на асфальте. Экипаж ДПС «фотографирует» машину будущей жертвы, останавливает и сообщает водителю, что тот якобы ехал по левой полосе при свободной правой. После этого гражданина проверяют по базе штрафов за нарушения ПДД и если находят хоть один, случившийся в течение последнего года (например — превышение скорости), начинают запугивать «клиента» тем, что за повторное нарушение Правил полагается лишение «прав». Хотя изъятие ВУ по этой статье предусмотрено при совершении точно такого же правонарушения, что и первое — строго по той же статье КоАП.
Главное оружие автолюбителя, сталкивающегося с подобными проявлениями полицейского произвола, помимо знания азов «автомобильного» права, — постоянное применение видеорегистратора в авто. Одно упоминание о нем порой как рукой снимает весь интерес к вам со стороны нечистого на руку полицейского. А уж если дело дошло до «поисков наркотиков» в вашем авто, следует немедленно начать максимально подробную съемку всех манипуляций сотрудников ГИБДД — чтоб не оставили вам в «бардачке» или кармане двери чего-нибудь лишнего…