За ввоз электрокара Tesla начали возбуждать уголовные дела

При проверке подмосковного таможенного поста прокуратура обнаружила, что некий гражданин сумел мощно сэкономить на импорте из-за рубежа в Россию модного электромобиля системы Tesla.

– Установлено, что в декабре 2015 года на территорию РФ через Пикинский таможенный пост по процедуре временного ввоза перемещено транспортное средство Tesla Model S 90D. В установленный срок таможенная процедура временного ввоза не завершена, транспортное средство за пределы территории РФ не вывезено, — сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Дело в том, что россиянину при временном ввозе машины в Россию платить таможенные сборы не нужно лишь когда машина находится на отечественной таможенной территории менее 6 месяцев в течение одного года. По истечении полугода ее нужно либо вывезти обратно за рубеж, либо просить таможню продлить срок временного ввоза. Если не сделать ни того, ни другого, для легализации транспортного средства необходимо заплатить таможенную пошлину.

В случае с Tesla Model S 90D платеж составил бы более 4,5 млн. рублей. Счастливый владелец электромобиля не сделал ничего из вышеперечисленного и теперь ему в соответствии со статьей 194 УК РФ — Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере — грозит 100 000—500 000 рублей штрафа или до двух лет лишения свободы.

Отдельного внимания прокуратуры, видимо, удостоится бездействие сотрудников пикинского таможенного поста, которые в течение двух лет закрывали глаза на вопиющее нарушение владельцем Tesla Model S 90D таможенного законодательства РФ.