Когда спорить с сотрудником ГИБДД можно и нужно

Считается, что дпсники с особой дотошностью придираются к водителям, которые «имеют наглость» спорить с ними и демонстрировать свое знание закона. Поэтому, учат бывалые автомобилисты, не стоит умничать, лучше промолчать лишний раз в диалоге с гибддшником. Но есть случаи, когда отнюдь не стоит демонстрировать лояльность по отношению к служивому.
Максим Строкер

Любой водитель наверняка не раз сталкивался с ситуацией, когда сотрудник ГИБДД, остановивший его на дороге, несколько отклонятся от линии поведения, установленной ведомственным Регламентом общения с гражданином. Чаще всего это выражается в мелочах. Например, полицейский неразборчиво представился. Или просит «дыхнуть» на предмет алкоголя. В первом случае можно, конечно, «докопаться» до служивого с претензиями к его дикции и громкости речи. Но с другой стороны: какая вам разница, как зовут инспектора, который через минуту пожелает вам счастливого пути?

«Дыхнуть» тоже, мягко говоря, с трудом укладывается в Регламент ГИБДД. Сэкономить свое время и «дыхнуть» или пойти на принцип и пройти неторопливую процедуру медосвидетельствования — каждый может сделать свой выбор. Однако бывают случаи, когда препираться с сотрудником полиции просто жизненно необходимо. Это случается, как правило, тогда, когда патрульный ГИБДД пытается приписать вам серьезное нарушение, которого не было. Либо из коррупционных побуждений, либо ради протокола. Например, «за пьянку».

Если вам под нос вместо нормального полицейского алкотестера — с одноразовым мундштуком и бумажным «чеком» — суют непонятное устройство и требуют туда дуть, поспорить с полицейским придется при любой вашей первоначальной установке на разговор с полицией. «Левый» алкотестер почти со 100-процентной вероятностью покажет, что вы мертвецки пьяны, даже если не употребляли алкоголь уже лет 20.

«Развод» на деньги, который обязательно последует после такой «продувки», можно остановить лишь в жестком противостоянии с полицейскими — с требованием нормального медосвидетельствования, угрозами жалоб в прокуратуру, съемками на свой мобильный телефон подозрительного прибора и сотрудников, им пользующихся…

Главное при этом не нарушать закон — не срываться на базарную ругань или рукоприкладство в отношении работника полиции, даже если он пытается творить беззаконие. Нечистоплотный коп, как правило, только и ждет повода, чтобы проучить шибко умного водителя, обвинив его в «насилии в отношении представителя власти». При подобающем энтузиазме следствия по такому уголовному преступлению водителя могут посадить на срок до 5 лет. Поэтому ни в коем случае нельзя подставляться.

По схожим схемам лукавые сотрудники ГИБДД «работают» и когда пытаются обвинить в выезде «на встречку». И тут ни в коем случае нельзя соглашаться с таким беспределом в отношении себя. Обязательно оспаривайте версию прыткого гибддшника, внося свои исправления и пояснения в протокол о якобы имевшем место нарушении ПДД. Если есть автомобильный видеорегистратор, что сейчас имеет место быть чуть ли не в каждой машине, следует вписать в протокол, что у вас имеется видеозапись момента инкриминируемого проступка, которая дезавуирует версию инспектора.

В обоих случаях, чем уверенней вы противоречите «генеральной линии» в исполнении сотрудника ДПС, тем больше шансов, что он отстанет от вас, щелкая зубами как шакал, оставшийся без поживы.

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26 июля 2018
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