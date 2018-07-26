Когда спорить с сотрудником ГИБДД можно и нужно

Любой водитель наверняка не раз сталкивался с ситуацией, когда сотрудник ГИБДД, остановивший его на дороге, несколько отклонятся от линии поведения, установленной ведомственным Регламентом общения с гражданином. Чаще всего это выражается в мелочах. Например, полицейский неразборчиво представился. Или просит «дыхнуть» на предмет алкоголя. В первом случае можно, конечно, «докопаться» до служивого с претензиями к его дикции и громкости речи. Но с другой стороны: какая вам разница, как зовут инспектора, который через минуту пожелает вам счастливого пути?

«Дыхнуть» тоже, мягко говоря, с трудом укладывается в Регламент ГИБДД. Сэкономить свое время и «дыхнуть» или пойти на принцип и пройти неторопливую процедуру медосвидетельствования — каждый может сделать свой выбор. Однако бывают случаи, когда препираться с сотрудником полиции просто жизненно необходимо. Это случается, как правило, тогда, когда патрульный ГИБДД пытается приписать вам серьезное нарушение, которого не было. Либо из коррупционных побуждений, либо ради протокола. Например, «за пьянку».

Если вам под нос вместо нормального полицейского алкотестера — с одноразовым мундштуком и бумажным «чеком» — суют непонятное устройство и требуют туда дуть, поспорить с полицейским придется при любой вашей первоначальной установке на разговор с полицией. «Левый» алкотестер почти со 100-процентной вероятностью покажет, что вы мертвецки пьяны, даже если не употребляли алкоголь уже лет 20.