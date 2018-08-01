В списках не значится: за что снимают начальника ГИБДД Москвы Виктора Коваленко

И хотя формально генерала Коваленко ни в чем таком обвинить нельзя, высокопоставленные чины уверены, что он или попустительствовал нечистоплотным подчиненным, либо (что еще хуже) не контролировал их. Напомним, что на фоне подобных же обвинений в отставку ушел и предшественник Коваленко генерал Ильин.

Правда, бытует и версия о сведении счетов с нынешним врио начальника столичной автоинспекции. Якобы он имел давние терки с одним из своих коллег, а потом и вовсе сильно подставил его. И тот ничего не забыл, а заняв приличный пост в МВД, решил таким образом рассчитаться с обидчиком Говорят даже, что на этом война двух генералов не закончится, и попавшему в опалу Коваленко попытаются инкриминировать ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», притянув к делу о получении его подчиненными «левых» в/у, о чем портал «АвтоВзгляд» в свое время много писал.