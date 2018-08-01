В списках не значится: за что снимают начальника ГИБДД Москвы Виктора Коваленко

А все потому, что, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в результате нежданно и молниеносно проведенных организационно-штатных мероприятий, должность начальника ГИБДД Первопрестольной превратилась из генеральской в полковничью. И в связи с реорганизацией структуры управления, г-н Коваленко был выведен за штат и сейчас называется временно исполняющим обязанности начальника. Чтобы избавиться от унизительной аббревиатуры «врио», он должен быть переаттестован и переназначен. Но по нашим данным это вряд ли случиться.
Ведь все оргштатные пертурбации в ведомстве и были затеяны как раз для того, чтобы избавиться от генерала Коваленко тихой сапой. Напомним, что генералов на генеральские должности что в армии, что в полиции назначает и снимает с них исключительно Президент РФ. А на полковничьи — соответствующий министр. И можно не сомневаться, что силы, сумевшие провернуть упомянутую реструктуризацию УГИБДД Москвы, с г-ном Колокольцевым уже обо всем договорились. Сегодня в узких полицейских кругах даже называются фамилии возможных преемников В. В. Коваленко. И любопытно, что все они — не из Москвы. И в этом, наверное, и кроется разгадка низложения г-на Коваленко, занимавшего должность с 2014 года. В гаишной тусовке ходят слухи, что до очень влиятельных полицейских чинов дошла некая информация об очень нехороших делах, творящихся в Москве на ниве выдачи «прав» и госномеров.
И хотя формально генерала Коваленко ни в чем таком обвинить нельзя, высокопоставленные чины уверены, что он или попустительствовал нечистоплотным подчиненным, либо (что еще хуже) не контролировал их. Напомним, что на фоне подобных же обвинений в отставку ушел и предшественник Коваленко генерал Ильин.
Правда, бытует и версия о сведении счетов с нынешним врио начальника столичной автоинспекции. Якобы он имел давние терки с одним из своих коллег, а потом и вовсе сильно подставил его. И тот ничего не забыл, а заняв приличный пост в МВД, решил таким образом рассчитаться с обидчиком Говорят даже, что на этом война двух генералов не закончится, и попавшему в опалу Коваленко попытаются инкриминировать ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», притянув к делу о получении его подчиненными «левых» в/у, о чем портал «АвтоВзгляд» в свое время много писал.
Впрочем, как бы ни сложилась дальнейшая судьба генерала Коваленко и кто бы ни пришел на его место, на жизнь столичных автовладельцев это вряд ли хоть как-то повлияет. Ведь ни Коваленко, ни его предшественники так и не сумели навести порядок в регистрационных подразделениях инспекции, где люди по-прежнему вынуждены толкаться в бесконечных очередях. Никто из них не смог вернуть ГАИ право организовывать дорожное движение в городе, а как это делает Дептранс — всем хорошо известно. Нерешенными остаются и проблемы с камерами фиксации нарушений: их число растет как на дрожжах, но к безопасности дорожного движения это не имеет никакого отношения. Да даже на отмороженных мажоров, демонстративно и регулярно плюющих на ПДД в частности и общество в целом, найти управы у столичной ГИБДД не получается. Зато все чаще СМИ пишут о все новых и новых коррупционных подвигах московских блюстителей дорожного порядка. Одним словом — паны дерутся, а нас только чубы трещат…