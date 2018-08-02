МВД подтвердило беспредел инспекторов ДПС на М4 «Дон»

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По следам публикации на портале «АвтоВзгляд» о безобразиях, творимых сотрудниками поста ДПС «Кущевский» на трассе М4 «Дон» в отношении едущих к теплому морю отпускников, Главное Управление собственной безопасности МВД организовало проверку. С ее результатами нам удалось ознакомиться.
Максим Строкер

Портал «АвтоВзгляд» стал чуть ли не застрельщиком резонансного скандала, разразившегося в начале этого лета вокруг печально известного бандитскими замашками сотрудников поста ДПС «Кущевский», что на трассе М4 «Дон».

Тогда на основании нашего материала глава думского Комитета по труду депутат Ярослав Нилов потребовал от руководства ГИБДД и службы собственной безопасности МВД разобраться в происходящем. И вот из ведомства пришел официальный ответ на депутатский запрос.

Напомним, что в первой публикации «АвтоВзгляд» рассказал о том, как сотрудники ДПС «работают» с машинами из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны. В подобный переплет попал даже координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов. Он описывал происходившее с ним так:

– Вас останавливают, потом просят выйти из автомобиля и неожиданно начинают досмотр машины по беспределу — без понятых и оформления. В моем случае гаишник просто начал лазать по бардачку, пока второй отвлекал меня подозрениями, что я нахожусь в состоянии наркотического опьянения и неплохо было бы показать ему сигареты, кошелек(!), а что у вас в карманах и т. п. Пока меня отвлекали, в второй сотрудник мог положить в бардачок все что угодно: гранату, наркотики или труп Саддама Хуссейна…

В соцсетях и комментариях к тому материалу на портале «АвтоВзгляд» немедленно нашлась целая куча водителей, которые подтвердили, что в «Кущевском» все именно так и происходит.

В ответе начальника ГУСБ МВД генерал-лейтенанта Александра Макарова депутату Ярославу Нилову говорится, что его подчиненные организовали скрытое наблюдение за постом. В ходе него удалось подтвердить, что сотрудники тамошнего ГИБДД в нарушение регламента действительно безосновательно останавливали проезжающие машины и осматривали их без понятых, видеосъемки и составления протоколов. По выявленным фактам, сообщает генерал, начата служебная проверка и будут вынесены дициплинарные взыскания. Уволят ли «спалившихся» сотрудников из органов — неизвестно. Хотя было бы неплохо.

Что характерно: фактов подбрасывания наркотиков автомобилистам проверяющие не обнаружили. Оказывается в 79 уголовных делах, заведенных с начала 2018 года гаишниками «Кущевского» по фактам обнаружения наркотиков, «информации о подбросе наркотических средств не содержится», сказано в документе из УСБ. Интересно, какой дурак-следователь сознательно оставит в уголовном деле «информацию», фактически подтверждающую, что оно сфабриковано?

Так или иначе, но шум, поднятый СМИ вокруг вопиющих порядков на «Кущевском» посту, не пропал зря. Там теперь установили дополнительно четыре видеокамеры для наблюдения за «шалостями» сотрудников. А последние, хотя бы на какое-то время, присмиреют и будут более-менее соблюдать закон в общении с водителями.

ПДД, КоАП, произвол ГАИ, дорога, ГИБДД, уголовный кодекс
2 августа 2018
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