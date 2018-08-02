МВД подтвердило беспредел инспекторов ДПС на М4 «Дон»

Портал «АвтоВзгляд» стал чуть ли не застрельщиком резонансного скандала, разразившегося в начале этого лета вокруг печально известного бандитскими замашками сотрудников поста ДПС «Кущевский», что на трассе М4 «Дон».

Тогда на основании нашего материала глава думского Комитета по труду депутат Ярослав Нилов потребовал от руководства ГИБДД и службы собственной безопасности МВД разобраться в происходящем. И вот из ведомства пришел официальный ответ на депутатский запрос.

Напомним, что в первой публикации «АвтоВзгляд» рассказал о том, как сотрудники ДПС «работают» с машинами из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны. В подобный переплет попал даже координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов. Он описывал происходившее с ним так:

– Вас останавливают, потом просят выйти из автомобиля и неожиданно начинают досмотр машины по беспределу — без понятых и оформления. В моем случае гаишник просто начал лазать по бардачку, пока второй отвлекал меня подозрениями, что я нахожусь в состоянии наркотического опьянения и неплохо было бы показать ему сигареты, кошелек(!), а что у вас в карманах и т. п. Пока меня отвлекали, в второй сотрудник мог положить в бардачок все что угодно: гранату, наркотики или труп Саддама Хуссейна…

В соцсетях и комментариях к тому материалу на портале «АвтоВзгляд» немедленно нашлась целая куча водителей, которые подтвердили, что в «Кущевском» все именно так и происходит.