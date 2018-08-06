Почему в Москве стали чаще задерживать пьяных водителей

При этом опрошенные порталом «АвтоВзгляд» эксперты откровенно затруднились объяснить всплеск пьяных покатушек, особенно на фоне того факта, что в последние годы подобные нарушения, благодаря серьезному ужесточению санкций, медленно, но верно сокращались.

Впрочем, один из наших источников выдвинул версию, что на самом деле количество пьяных рулевых на улицах Первопрестольной, как, впрочем, и в стране в целом, по сути не увеличилось, а отражает реальное положение дел с любителями покататься навеселе. Просто сотрудники ГИБДД стали активнее выявлять пьяных рулевых в связи с тем, что в начале года МВД выступило с законодательной инициативой сажать подобных индивидумов на четыре года и штрафовать на 500 000 рублей (правда, только за повторный алковыезд). И показывая рост подобных правонарушений, полицейские подводят базу под свою новацию…

Однако при этом нельзя забывать, что в последнее время инспектора ГИБДД Москвы откровенно «разводят» водителей на «пьяную статью», запросто делая из кристально трезвых автовладельцев в стельку пьяных. Что, кстати говоря, подтвердила на днях и столичная прокуратура.