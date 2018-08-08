Оплата по безналу: сотрудники ГИБДД начали брать взятки по-новому

Давать гаишникам взятки — это плохо. Но, увы, мало кому есть дело до моральных принципов, когда речь идет о лишении «прав» за грубое нарушение ПДД. И для тех, кто предпочитает решать все вопросы на месте, подсовывая денежку в документницу, есть «отличная» новость: доблестных сотрудников ГИБДД, принимающих оплату банковской картой, стало больше.
Рассчитываться с продавцами посредством банковских карт можно уже практически везде — от крупных торговых центров в столицах до крошечных газетных киосков на краю страны. Не отстают от прогресса и сотрудники придорожной полиции: в последнее время в Сети все чаще встречаются истории о том, как инспекторы, удачно поймавшие автовладельца на горяченьком, предлагали своей жертве перевести взятку на карту. Но пока услуга бесконтактной оплаты доступна лишь избранным — тем, у кого нет альтернативы в виде налички.
На днях своим опытом общения с гаишниками-терминалами на одном из многочисленных форумов поделился автовладелец из Нижнекамска. «Сегодня ехал по трассе и начал обгон на разрешенной разметке, но по стечению обстоятельств не смог завершить его вовремя» — признается нарушитель. По закону подлости неподалеку от места правонарушения дежурила парочка жадных инспекторов, которые, естественно, не упустили возможности пополнить свои и без того набитые кармашки, пригрозив шоферу лишенческим протоколом.
«Он намекнул прямо, что можно договорится» — продолжает рассказчик. Но наличных денег в кошельке автовладельца не было, а расставаться на полгода с «правами» крайне не хотелось. Отчаявшийся водитель предложил инспектору перечислить энную сумму на банковскую карту. Сотрудник, недолго думая, согласился — записал номер телефона нарушителя и прислал ему SMS-сообщение с реквизитами и ценником в 2500 рублей. Дожидаться оплаты живая касса не стала — инспектор, рассчитывающий на порядочность гражданина, сразу его отпустил.
Похоже, у нижнекамских гаишников уже отработан строгий алгоритм ведения безналичного «бизнеса». Иначе как объяснить, что предложение о переводе средств на карту нисколько сотрудников ГИБДД не смутило, а напротив — они отреагировали спокойно и действовали по «безопасной» схеме. Наверняка номер счета, указанный в SMS, принадлежит кому-то другому. И даже при огромном желании уличить взяточника, вероятнее всего, не получится.
А ведь если подумать, то у безналичной оплаты есть множество преимуществ для правоохранителей. Самый очевидный из них заключается в отсутствии вещественных доказательств: риски принять взятку мечеными деньгами сведены к минимуму, да и никто никогда не увидит никаких передач. К тому же не все автовладельцы возят с собой наличные — с банковской картой клиентская база ощутимо расширяется. Существуют, правда, и свои минусы. К примеру, водитель может «кинуть» доверчивого инспектора. Хотя вряд ли кто-то на это осмелится, понимая, что гаишнику известны личные данные автомобилиста.
Но а если серьезно, то представители ГИБДД с публичными банковскими счетами — это верх наглости и цинизма. Как говорится в подобных случаях: совсем страх потеряли. Раньше гаишники могли хотя бы подбросить нарушителя до ближайшего банкомата — теперь же совсем разбаловались. Не значит ли это, что над ними серьезно ослабился контроль? Или, быть может, им и вовсе дали негласное «добро» на кормежку с дороги?