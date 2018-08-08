Оплата по безналу: сотрудники ГИБДД начали брать взятки по-новому

Рассчитываться с продавцами посредством банковских карт можно уже практически везде — от крупных торговых центров в столицах до крошечных газетных киосков на краю страны. Не отстают от прогресса и сотрудники придорожной полиции: в последнее время в Сети все чаще встречаются истории о том, как инспекторы, удачно поймавшие автовладельца на горяченьком, предлагали своей жертве перевести взятку на карту. Но пока услуга бесконтактной оплаты доступна лишь избранным — тем, у кого нет альтернативы в виде налички.

На днях своим опытом общения с гаишниками-терминалами на одном из многочисленных форумов поделился автовладелец из Нижнекамска. «Сегодня ехал по трассе и начал обгон на разрешенной разметке, но по стечению обстоятельств не смог завершить его вовремя» — признается нарушитель. По закону подлости неподалеку от места правонарушения дежурила парочка жадных инспекторов, которые, естественно, не упустили возможности пополнить свои и без того набитые кармашки, пригрозив шоферу лишенческим протоколом.

«Он намекнул прямо, что можно договорится» — продолжает рассказчик. Но наличных денег в кошельке автовладельца не было, а расставаться на полгода с «правами» крайне не хотелось. Отчаявшийся водитель предложил инспектору перечислить энную сумму на банковскую карту. Сотрудник, недолго думая, согласился — записал номер телефона нарушителя и прислал ему SMS-сообщение с реквизитами и ценником в 2500 рублей. Дожидаться оплаты живая касса не стала — инспектор, рассчитывающий на порядочность гражданина, сразу его отпустил.