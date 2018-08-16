Как по «красивому номеру» вычислить имя олигарха

Стали известны результаты достаточно масштабного исследования машин с запоминающимися буквенно-цифровыми комбинациями на государственных регистрационных знаках — с так называемыми «красивыми номерами».
Максим Строкер

Наконец-то нашлась организация, располагающая желанием и возможностями пролить хоть какой-то свет на мирок «красивых номеров» — регистрационных знаков с символичными или повторяющимися комбинациями букв и цифр. Группа компаний «Авилон» изучила 117 000 автомобилей своих клиентов и выяснила некоторые закономерности в сфере так называемых «красивых номеров». Исследование проводилось с января по июль 2018 года.

Наибольшее количество «красивых» номеров зарегистрировано в сегменте люксовых марок — среди машин марок Aston Martin, Rolls-Royce, Ferrari и Bentley. Самыми популярным видом таких знаков оказались те, цифры на которых совпадали с датой рождения владельца, а также с числами 333, 777, 999. Не меньшей популярностью пользуются номера с тремя восьмерками — 888. Так сложилось, что их оказалось ровно 8% среди авто, участвовавших в исследовании.

Заметим, что инициалы владельца авто на номерных знаках встречаются в 30% случаев. Наибольшая концентрация самых-самых «красивых номеров», то есть с сочетаниями повторяющихся и цифр, и букв, наблюдается у машин марки Ferrari — прочти у 40% авто этого бренда. Наиболее часто инициалы обладателей авто «носят» номера моделей марок Rolls-Royce и Bentley, а «счастливые» числа (три тройки, три семерки и т. д.) — представители линейки Аston Martin.

Среди моделей этого бренда, как выяснилось, порядка 30% машин несут цифры 007 на номере — как у Джеймса Бонда, который в каждом фильме «Бондианы» перемещается исключительно на Aston Martin.

Напомним, что в Госдуме тема легализации торговли «красивыми номерами» периодически обсуждается чуть ли не с 2011 года. В конце июля 2018 года Госдума поручила Комитету по транспорту и строительству разработать проект закона, которым будут «установлены правила организации и проведения открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств».

— Сейчас через интеренет можно приобрести понравившийся «красивый номер», с любой комбинацией букв и цифр. Формально это обставлено как покупка авторазвалюхи, но с госномером, который на этом черном рынке может стоить сотни тысяч рублей. А то и миллион. Это огромные деньги буквально из воздуха, которые идут в карманы не пойми кого. Мы предлагаем вывести всю эту сферу из тени. Раз есть платежеспособный спрос на «красивые номера», государство должно создать прозрачную систему его удовлетворения.

Практика розыгрыша на аукционе таких госномеров многие годы успешно работает во многих странах мира. У нас вырученные таким же образом деньги можно было бы направлять на цели повышения безопасности дорожного движения, улучшения инфраструктуры и системы государственной регистрации автомобилей. Мы, как инициаторы этого процесса в Госдуме, намерены со своей стороны приложить все возможные усилия, чтобы законопроект о «красивых номерах» был разработан и рассмотрен депутатами уже этой осенью, в течение ближайшей сессии, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» один из авторов инициативы, глава думского Комитета по труду и соцполитике депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

госдума, vin-номер, регистрация, продать машину, ГИБДД
16 августа 2018
3