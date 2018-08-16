Как по «красивому номеру» вычислить имя олигарха

Наконец-то нашлась организация, располагающая желанием и возможностями пролить хоть какой-то свет на мирок «красивых номеров» — регистрационных знаков с символичными или повторяющимися комбинациями букв и цифр. Группа компаний «Авилон» изучила 117 000 автомобилей своих клиентов и выяснила некоторые закономерности в сфере так называемых «красивых номеров». Исследование проводилось с января по июль 2018 года.

Наибольшее количество «красивых» номеров зарегистрировано в сегменте люксовых марок — среди машин марок Aston Martin, Rolls-Royce, Ferrari и Bentley. Самыми популярным видом таких знаков оказались те, цифры на которых совпадали с датой рождения владельца, а также с числами 333, 777, 999. Не меньшей популярностью пользуются номера с тремя восьмерками — 888. Так сложилось, что их оказалось ровно 8% среди авто, участвовавших в исследовании.

Заметим, что инициалы владельца авто на номерных знаках встречаются в 30% случаев. Наибольшая концентрация самых-самых «красивых номеров», то есть с сочетаниями повторяющихся и цифр, и букв, наблюдается у машин марки Ferrari — прочти у 40% авто этого бренда. Наиболее часто инициалы обладателей авто «носят» номера моделей марок Rolls-Royce и Bentley, а «счастливые» числа (три тройки, три семерки и т. д.) — представители линейки Аston Martin.

Среди моделей этого бренда, как выяснилось, порядка 30% машин несут цифры 007 на номере — как у Джеймса Бонда, который в каждом фильме «Бондианы» перемещается исключительно на Aston Martin.