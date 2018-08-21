Как грамотно избежать развода на взятку со стороны ГИБДД

Не секрет, что это один из тот случаев, когда положение нарушителя рискует существенно усугубиться. Ведь, пытаясь избежать административной ответственности путем дачи взятки, он совершает уголовное преступление по статье 291 УК. В результате не только умножается штраф, и водитель попадает на большие деньги, но вдобавок ему еще и светит тюремный срок. Причем его накажут даже в том случае, если гаишник отказался взять мзду, и факт передачи денег так и не состоялся.

В последнее время в среднем по стране случаи привлечения к ответственности водителей за попытку дать взятку стражам порядка участились в разы. Причем наши граждане предлагают им не только деньги. Например, в некоторых южных регионах нарушители периодически пытаются откупиться от гаишников парным мясом или живыми баранами.

Тем не менее, в Уголовном кодексе размер взятки исчисляется не скотиной, а госудасртвенной валютой. Незначительный размер подкупа подразумевает сумму, которая не превышает 25 000 рублей. За это могут предъявить штраф до 500 000 рублей, лишить свободы на срок до двух лет, на столько же отправить на исправительные работы, а также привлечь к трехлетнему принудительному труду на три года.