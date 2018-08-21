Как грамотно избежать развода на взятку со стороны ГИБДД

Не стоит забывать, что ответственность за взяточничество предусмотрена для обеих сторон преступной сделки — не только для того, кто наживается, но и для того, кто это инициирует. Так что всякие попытки нарушителя ПДД решить с инспектором дорожной полиции «вопрос на месте» уголовно наказуемы. Однако это не останавливает некоторых сотрудников ДПС от провокаций и взяток…
Не секрет, что это один из тот случаев, когда положение нарушителя рискует существенно усугубиться. Ведь, пытаясь избежать административной ответственности путем дачи взятки, он совершает уголовное преступление по статье 291 УК. В результате не только умножается штраф, и водитель попадает на большие деньги, но вдобавок ему еще и светит тюремный срок. Причем его накажут даже в том случае, если гаишник отказался взять мзду, и факт передачи денег так и не состоялся.
В последнее время в среднем по стране случаи привлечения к ответственности водителей за попытку дать взятку стражам порядка участились в разы. Причем наши граждане предлагают им не только деньги. Например, в некоторых южных регионах нарушители периодически пытаются откупиться от гаишников парным мясом или живыми баранами.
Тем не менее, в Уголовном кодексе размер взятки исчисляется не скотиной, а госудасртвенной валютой. Незначительный размер подкупа подразумевает сумму, которая не превышает 25 000 рублей. За это могут предъявить штраф до 500 000 рублей, лишить свободы на срок до двух лет, на столько же отправить на исправительные работы, а также привлечь к трехлетнему принудительному труду на три года.
Если речь идет о суммах от 25 000 до 150 000 рублей, то это уже считается значительным размером взятки. Наказание предусматривает штраф до миллиона «деревянных», исправительные работы на срок от года до двух лет и лишение свободы до пяти лет. Крупным размером взятки закон устанавливает сумму свыше 150 000 рублей, за что возьмут три миллиона и посадят на срок от семи до 12 лет. А тот, кто попытался задобрить должностное лицо суммой более миллиона, то за подкуп в особо крупном размере его могут оштрафовать аж на 4 000 000 и «закрыть» на 15 лет.
Взятки, которые автолюбители предлагают гаишникам обычно не превышают значительного размера, а сумма мзды всецело зависит от жесткости санкций конкретного правонарушения. Чаще всего речь идет о самой серьезной ответственности водителя — управлении автомобилем в нетрезвом виде.
В свою очередь, большинству автолюбителей прекрасно известно, какие изощренные приемы могут использовать нечистые на руку сотрудники ГИБДД, чтобы спровоцировать граждан на дачу взятки. Это и беспощадные угрозы, и тонкие намеки, и затягивание процесса оформления протокола и прочие манипуляции. При этом неизвестно, какую цель преследуют такие «оборотни» — наживиться или завести на вас дело за попытку дать взятку. Ведь доказательством послужит аудиозапись или видеосъемка, которые могут быть заранее инициированы полицейскими. Так что, не поддавайтесь на провокации и имейте в виду, что любая попытка подкупа может обернуться для вас гораздо более суровыми санкциями.