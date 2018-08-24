Как столичная ГИБДД лишает водителей права на страховое возмещение

«Вот зараза, ударил и скрылся!» — возмутитесь вы, обнаружив свежую вмятину на своей припаркованной машине. А ведь совсем не факт, что виновник сбежал с места ДТП, как трусливый пес. Более того, быть может он даже вызвал сотрудников ГИБДД, которые оформили аварию в ваше отсутствие… Вот только этого, вероятно, вы уже никогда не узнаете.
На днях в редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился читатель из Москвы, поделившийся историей ничем, казалось бы, непримечательной «парковочной» аварии. После тяжелого трудового дня он вышел на стоянку, расположенную неподалеку от офиса, и увидел под «дворником» своей машины бумажку. «Опять реклама, наверное», — подумалось нашему герою. Он уже было потянулся к мусорному баку, как вдруг понял, что в его руках не просто макулатура, а извещение о ДТП, зарегистрированного в его отсутствие.
Автомобиль простоял на парковке порядка девяти часов. Пока машина покорно ждала хозяина, ее по неосторожности подбили. Виновник, как порядочный гражданин, незамедлительно сообщил об аварии в ГИБДД: сотрудники прибыли на вызов, осмотрели повреждения и составили извещение о ДТП. Потерпевший — наш читатель — все это время находился в нескольких метрах от стоянки. Чтобы связаться с ним, гаишникам было достаточно пробить по своей базе госномер его авто. Но делать этого они почему-то не стали.
Вместо того, чтобы немного поднапрячься и разыскать владельца второго транспортного средства, ленивый инспектор подсунул копию извещения об аварии — очень важного документа — под «дворник». Авось, письмо дождется адресата. А если бы город накрыл ливень? А шаловливый ветер заигрался бы с листком бумаги? Герою этой истории пришлось бы восстанавливать «ласточку» за свой счет. Ведь нет извещения — нет возмещения по ОСАГО. И все из-за недобросовестного гаишника, нарушившего должностную инструкцию.
Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил юрист компании «Русский АвтоМотоКлуб» — службы помощи на дорогах — действия сотрудника ГИБДД, который так безответственно отнесся к документу, являются самым настоящим нарушением процедуры оформления аварии. Согласно регламенту, правоохранитель должен был сообщить потерпевшему об инциденте и пригласить его на место ДТП. Сделать это совсем нетрудно: требуется лишь пара кликов по базе данных — и вуаля, номер телефона автовладельца найден.
Конечно, бывают ситуации, когда достучаться до человека невозможно — сеть не ловит, батарейка смарфтона села, номер сменился и прочие обстоятельства. А язык то, товарищ инспектор, вам на что? Можно было, в конце концов, обратиться к охраннику бизнес-центра, на стоянке которого случилась неприятность. Не исключено, что он бы подсказал, кому принадлежит раненый автомобиль… По словам пострадавшего, в тот день ему никто не звонил, и на работе его не разыскивали.
По инструкции, если второй участник ДТП трубку не снимает, и нет никаких альтернативных способов с ним связаться, сотрудники ГИБДД обязаны отправить автовладельцу извещение об аварии почтой — заказным письмом на адрес, указанный в документах о регистрации транспортного средства. И поскольку инспектор пошел иным, легким путем, наш читатель теперь имеет полное право подать на него жалобу. Вряд ли полицейский лишится за такую проделку погон, но схлопотать выговор вполне себе может. А это, как известно, для гаишников, не желающих терять хлебное местечко, куда страшнее вычетов из зарплаты…