Как столичная ГИБДД лишает водителей права на страховое возмещение

На днях в редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился читатель из Москвы, поделившийся историей ничем, казалось бы, непримечательной «парковочной» аварии. После тяжелого трудового дня он вышел на стоянку, расположенную неподалеку от офиса, и увидел под «дворником» своей машины бумажку. «Опять реклама, наверное», — подумалось нашему герою. Он уже было потянулся к мусорному баку, как вдруг понял, что в его руках не просто макулатура, а извещение о ДТП, зарегистрированного в его отсутствие.

Автомобиль простоял на парковке порядка девяти часов. Пока машина покорно ждала хозяина, ее по неосторожности подбили. Виновник, как порядочный гражданин, незамедлительно сообщил об аварии в ГИБДД: сотрудники прибыли на вызов, осмотрели повреждения и составили извещение о ДТП. Потерпевший — наш читатель — все это время находился в нескольких метрах от стоянки. Чтобы связаться с ним, гаишникам было достаточно пробить по своей базе госномер его авто. Но делать этого они почему-то не стали.