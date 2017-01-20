Сотрудники московской ГИБДД будут носить на груди видеорегистраторы

Все патрульные московской ГИБДД получат по персональному видеорегистратору. Устройства точно такой же модели сейчас носят надзиратели в тюрьмах.

Максим Строкер

Официальный интернет-сайт правительства Москвы объявил, что столичная ГИБДД получила 960 персональных видеорегистраторов. Их теперь выдают перед выходом на дежурство каждому сотруднику ДПС. «

— Устройства «Дозор-77» нужны для фиксации исполнения полицейскими административных процедур, связанных с общением с гражданами и оформлением административных материалов, — говорится в сообщении. Предполагается, что по окончании смены сотрудник ГИБДД будет подключать устройство к стационарному терминалу для подзарядки.

Параллельно с зарядкой происходит скачивание информации с видеорегистратора на сервер. Напомним, что в настоящее время в салонах всех машин ДПС в Москве уже установлены и работают видеорегистраторы. Это обстоятельство, как показывает практика, не сильно осложняет для сотрудников ГИБДД процесс «договаривания на месте» с водителями-нарушителями. Власти обещают также, что в дальнейшем «Дозор-77» планируется установить на всех московских участковых и сотрудников патрульно-постовые службы.

На сайте производителя видеорегистратора утверждается, что он оснащен 5-мегапиксельной матрицей CMOS размером ½.5 дюйма. Угол обзора видеокамеры по горизонтали 110 градусов, она имеет встроенную LED- и ИК-подсветку. Качество съемки Full-HD (1080p). Продолжительность работы на собственном аккумуляторе — до 8 часов. Любопытный нюанс: в комплекте имеется автомобильное зарядное устройство. Его наличие сразу же открывает для нечистоплотных сотрудников замечательный повод снимать видеорегистратор в щекотливых ситуациях — мол, разрядилась камера, пришлось поставил на зарядку от прикуривателя патрульной машины!

А тем временем, на свежем воздухе, можно как и раньше обрабатывать водителей на предмет «договориться на месте». На сайте производителя регистратора говорится, что почти 20 000 таких устройств в данный момент используются в учреждениях ФСИН аж с 2013 года. Изучение профильных интернет-магазинов показало, что стоимость каждого полицейского видеорегистратора колеблется от 19 000 до 25 000 рублей. И это без учета цены зарядного устройства на 28 видеорегистраторов, а ведь такое приходится устанавливать в каждом подразделении, оснащенном «Дозорами».

видеофиксация, видеорегистратор, ГИБДД
20 января 2017
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