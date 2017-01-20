Сотрудники московской ГИБДД будут носить на груди видеорегистраторы

Официальный интернет-сайт правительства Москвы объявил, что столичная ГИБДД получила 960 персональных видеорегистраторов. Их теперь выдают перед выходом на дежурство каждому сотруднику ДПС. «

— Устройства «Дозор-77» нужны для фиксации исполнения полицейскими административных процедур, связанных с общением с гражданами и оформлением административных материалов, — говорится в сообщении. Предполагается, что по окончании смены сотрудник ГИБДД будет подключать устройство к стационарному терминалу для подзарядки.

Параллельно с зарядкой происходит скачивание информации с видеорегистратора на сервер. Напомним, что в настоящее время в салонах всех машин ДПС в Москве уже установлены и работают видеорегистраторы. Это обстоятельство, как показывает практика, не сильно осложняет для сотрудников ГИБДД процесс «договаривания на месте» с водителями-нарушителями. Власти обещают также, что в дальнейшем «Дозор-77» планируется установить на всех московских участковых и сотрудников патрульно-постовые службы.