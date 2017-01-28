Госдума ввела 5000 рублей штрафа за опасное вождение

Предложение правительства ввести штрафов в размере 5000 рублей за опасное вождение нашел полную поддержку у большинства депутатов Госдумы. Соответствующая поправка в статью 12.38 КоАП прошла первое чтение. Профильный комитет Госдумы — по госстроительству и законодательству полностью поддержал концепцию правительственной инициативы. А его первый зампред Вячеслав Лысаков, как сообщает ТАСС, предложил ужесточить административную ответственность за рецидивы опасного вождения. По его словам, в случае совершения повторного правонарушения в течение года необходимо предусмотреть «административный арест, исправительные работы, лишение прав на длительный срок». Соответствующие поправки он пообещал подготовить ко второму чтению проекта закона. Напомним, что в поддержанный народными избранниками законопроект целиком отдает возможность штрафовать за опасное вождение на откуп инспектору ДПС. Предложение фракции ЛДПР в Госдуме, которая настаивает на обязательном наличии видеофиксации факта агрессивного вождения в качестве основания для соответствующего протокола, прочими парламентариями было проигнорировано. Благодаря этому обстоятельству, появление в действующем КоАП статьи об опасном вождении может стать лазейкой для масштабного полицейского произвола.