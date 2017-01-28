Машина сбила четверых человек на остановке на Кутузовском

Рано утром 28 января на Кутузовском проспекте в Москве машина сбила четырех человек на автобусной остановке. По данным ТАСС, происшествие случилось в полпятого утра. Бригада рабочих очищала от снега остановку общественного транспорта перед Новоарбатским мостом в сторону центра. В этот момент водитель проезжавшего мимо ВАЗ 2114 не справился с управлением. В результате машина вылетела с проезжей части и протаранила остановку. В результате наезда на месте погиб один из рабочих и еще трое пострадали. Водитель авто также получил серьезные травмы. Все были выжившие в ДТП госпитализированы в медицинские учреждения. Был ли виновник аварии пьян в момент происшествия, правоохранительные органы на данный момент не уточняют.