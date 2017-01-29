Татарская ГИБДД организовала массовые провокации со «скорой помощью»

Известные «умом и сообразительностью» сотрудники ГИБДД Татарстана, умудрявшиеся штрафовать за превышение скорости даже спешащие на вызов пожарные расчеты, отчебучили очередной противозаконный номер.

Максим Строкер

На этот раз отличились сотрудники ГИБДД по городу Набережные Челны. Они провели рейд (разумеется, профилактический) против не пропускающих экипажи экстренных служб водителей. Видимо, кому-то из местного служивого руководства уж очень захотелось сделать свой собственный вклад в прокатившеюся по федеральным СМИ шумиху вокруг «непропуска скорой». И внесли. Сотрудники явно понимали, что случая проявить себя на этой ниве может не представиться еще лет 50 — мало ли когда кто не уступит машине скорой помощи в отдельно взятых Набережных Челнах! И как в таких условиях проводить рейд?! Очень просто: достаточно не ждать милостей от природы и самим спровоцировать нарушения нужного типа и немедленно пресекать их протоколами. Для этого «зафрахтовали» у врачей машину скорой помощи со спецсигналами, и отправили ее на улицы покататься. А за ней по пятам пустили сразу пять патрульных машин ДПС. Действительно: больные как-нибудь перетопчутся без одной медицинской машины, а реальная безопасность на дорогах Челнов вполне может обойтись без десятка бравых полицейских.

Как только какой-то водитель слегка мешкал и недостаточно мгновенно освобождал путь фальшивой скорой помощи, к нему бросалась патрульная машина ДПС и строго штрафовала на 500 рублей — как положено по закону! Результат этого провокационно-постановочного рейда оказался вообще смехотворным: всего 15 протоколов за весь день. Любой, кто хоть немного знаком с полицейской «кухней» скажет, что такое количество отловленных «нарушителей» совершенно не случайно. Скорее всего, экипажам-участникам «рейда» была поставлена задача: привезти не меньше чем по три протокола каждому. Вот и привезли — как всегда бессмысленно, но беспощадно.

штрафы, ПДД, ГИБДД
29 января 2017
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