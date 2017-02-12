Камеры выловили за год в Москве более 12 миллионов нарушителей

Фото: ГИБДД
Как сообщаетcя на официальном сайте ведомства, в прошлом году в Москве комплексами фото- и видеофиксации, а также патрульными было выявлено около 15 миллионов нарушений правил дорожного движения. Это получается по одному на каждого москвича, включая грудных детей и стариков, или по три на каждый зарегистрированный в столице автомобиль.

Эдуард Раскин

В числе нарушений — 181 тысяча случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам, около 30 тысяч водителей выехало на встречную полосу движения и почти 110 тысяч не пристегнулись ремнями безопасности. Более 16 тысяч раз транспортные средства двигались без регистрационных знаков, еще 700 — с подложными номерами. В 2016 году было поймано 12 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения.

По итогам рассмотрения нарушений прав управления транспортными средствами лишились более 27 тысяч водителей. Интересно узнать, какие провинности выявлены в оставшихся 14 миллионах случаев…

Для обеспечения безопасности дорожного движения на основных магистралях сотрудники ГИБДД продолжают нести службу в режиме скрытого патрулирования с использованием автомобилей, не имеющих цветографических схем.

Заметим, что по всей стране за 2016 год средствами автоматической фиксации выявлено более 61 миллиона нарушений правил дорожного движения.

штрафы, лишение прав, видеофиксация, ПДД, ГИБДД
12 февраля 2017
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