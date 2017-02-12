Камеры выловили за год в Москве более 12 миллионов нарушителей

В числе нарушений — 181 тысяча случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам, около 30 тысяч водителей выехало на встречную полосу движения и почти 110 тысяч не пристегнулись ремнями безопасности. Более 16 тысяч раз транспортные средства двигались без регистрационных знаков, еще 700 — с подложными номерами. В 2016 году было поймано 12 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения.

По итогам рассмотрения нарушений прав управления транспортными средствами лишились более 27 тысяч водителей. Интересно узнать, какие провинности выявлены в оставшихся 14 миллионах случаев…

Для обеспечения безопасности дорожного движения на основных магистралях сотрудники ГИБДД продолжают нести службу в режиме скрытого патрулирования с использованием автомобилей, не имеющих цветографических схем.

Заметим, что по всей стране за 2016 год средствами автоматической фиксации выявлено более 61 миллиона нарушений правил дорожного движения.