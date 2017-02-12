Судебные приставы попытались отобрать у автомобилистки смартфон и ноутбук

Но когда миновали прописанные в КоАП 70 дней, дело незадачливой автомобилистки передали Федеральной службе судебных приставов, которая предоставила нарушительнице еще пять дней на погашение всех просроченных долгов. Но девушка вновь никак не отреагировала на законные, в общем-то, требования. И тогда судебные приставы начали розыск имущества неплательщицы. На помощь приставам пришли полицейские, которые задержали ее во время рядовой проверки на дорогах.

В качестве обеспечительной меры сотрудники службы судебных приставов оценили имущество, находящееся у нарушительницы при себе. Под горячую руку правоохранителей подвернулись смартфон и ноутбук. Однако менять хозяйку электронным девайсам не пришлось — перепуганная девушка тут же оплатила все свои долги по штрафам.