С 1 марта за разговор по телефону за рулем можно лишиться «прав»

Начиная с 1 марта использование мобильного телефона за рулем машины на территории Великобритании будет грозить штрафом в размере £200 (что эквивалентно 14 500 рублям) или лишением «прав». Расстаться с водительской лицензией за болтовню по телефону за рулем предстоит тем, кто получил этот документ менее, чем за два года до этого нарушения ПДД. Для более опытных водителей полагается штраф и снятие половины из 12 штрафных баллов по английской системе. При повторном подобном нарушении — лишение прав. Аннулирование драйверской лицензии в любом случае подразумевает необходимость заново сдавать экзамен для ее восстановления. Как сообщает ТАСС, британская полиция в ближайшую неделю обещает, видимо насмотревшись на опыт российской ГИБДД, усилить патрулирование на дорогах в поисках кандидатов на лишение прав.