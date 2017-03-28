На трассах Московской области разрешенную скорость снизят на 10 км/ч

На 10 шоссе, проходящих по Подмосковью до конца текущего года максимальная разрешенная скорость будет снижена до 50 км/ч, а в некоторых местах и до 30 км/ч.Аналогичные ограничения запланированы на участках магистралей в границах населенных пунктов. Об этом заявил начальник управления ГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов в эфире телеканала 360 Подмосковье. «Основные виды нарушений на дорогах — это 35% наезды и 45% — встречное столкновение. Снижение скорости до 50 км/ч поможет уменьшить эти случаи», — заявил он. В первую очередь разрешенную скорость снизят на Пятницком шоссе. Позднее подобное произойдет на Егорьевском, Можайском, Старосимферопольском, Каширском и Волоколамское шоссе.