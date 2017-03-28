На трассах Московской области разрешенную скорость снизят на 10 км/ч

Стал известен перечень подмосковных шоссе, где резко снизят разрешенную скорость. До конца 2017 года подобная участь ждет десяток трасс.
Максим Строкер

На 10 шоссе, проходящих по Подмосковью до конца текущего года максимальная разрешенная скорость будет снижена до 50 км/ч, а в некоторых местах и до 30 км/ч.Аналогичные ограничения запланированы на участках магистралей в границах населенных пунктов. Об этом заявил начальник управления ГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов в эфире телеканала 360 Подмосковье. «Основные виды нарушений на дорогах — это 35% наезды и 45% — встречное столкновение. Снижение скорости до 50 км/ч поможет уменьшить эти случаи», — заявил он. В первую очередь разрешенную скорость снизят на Пятницком шоссе. Позднее подобное произойдет на Егорьевском, Можайском, Старосимферопольском, Каширском и Волоколамское шоссе.

превышение скорости, ПДД, ГИБДД
28 марта 2017
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