Штраф в 5000 рублей за нечитаемые номера вводить не будут

Так, «лысаковский» комитет ГД по госстроительству всерьез рассматривал законопроект, согласно которому владельцы оставленных на уличной парковке автомобилей с закрытыми регистрационными знаками будут оштрафованы на 2500, а в Москве и Санкт-Петербурге — на 5000 рублей.

К счастью, в высшей законодательной структуре России нашлись люди понимающие, что до бесконечности закручивать гайки (особенно на фоне грядущих президентских выборов) довольно опасно. Особенно если это закручивание несет в себе крайне коррупционноемкую составляющую, которая в данном случае очевидна. Ведь в точности прописать в законе, что подразумевается под нечитаемыми номерами, не получиться при всем желании. А значит любой придорожный полицейский или инспектор парковочных администраций российских городов сможет толковать эту норму в пользу своего кармана. Кстати сказать, известен случай, когда гаишники пытались посадить водителя, едущего с якобы грязным номером, на пять лет!

И вот, сообщают «Аргументы и факты», профильный комитет ГД рекомендовал отклонить законопроект, в котором предлагалось штрафовать за нечитаемые номера:

— Автовладелец действительно не может обеспечить круглосуточное наблюдение за читаемостью номеров. Тем более что ПДД обязывают водителя обеспечивать читаемые номера, только если машина находится в движении, — комментирует решение адвокат Виктор Наумов.

Так что, похоже, в этот раз пронесло.