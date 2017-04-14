Лишение «прав» за непропуск скорой одобрено депутатами Думы

Стало известно, что очередные коньюктурные поправки в КоАП, на этот раз касающиеся кар за непропуск машин скорой помощи и прочих экстренных служб, практически готов к вынесению на обсуждение депутатами Госдумы. СМИ сообщили, что правовое управление аппарата Госдумы дало положительный отзыв на проект поправок в статью 12.17 КоАП РФ. В нем говорится о лишении водительского удостоверения на 6−12 месяцев граждан, не пропустивших на дороге транспорт экстренных служб: скорой медпомощи, полиции и пожарных. Сейчас за это же нарушение полагается либо 500-рублевый штраф, либо лишение «прав» на срок до трех месяцев.

Там же предлагается ужесточить наказание за непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам до 500−1500 рублей вместо существующего сейчас «предупреждения либо штрафа в размере 500 рублей». До сих пор случаев лишения «прав» за непропуск машин экстренных служб известно мизерное количество. По данным портала «АвтоВзгляд», в Москве за это лишают прав крайне редко и лишь в одном месте города — за езду по разделительной полосе спецтрассы на Кутузовском проспекте. В этой связи можно предсказать, что предполагаемое увеличение в 2−4 раза срока лишения ВУ за это нарушение никоим образом не скажется на дорожной ситуации. При том, что инициаторы этого ужесточения явно действовали под влиянием резонансных сообщений СМИ о единичных непропусках водителями экипажей скорой помощи по всей стране.