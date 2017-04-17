Почему мажор на Maserati Quattroporte сгорел на столбе

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Очередной «молодой и успешный» отпрыск богатых родителей «отличился» в Москве. Но на этот раз лихачества «гонщика» на дорогущей иномарке окончились плачевно.
Максим Строкер

На Ростовской набережной в Москве врезался в столб и сгорел вместе с водителем Maserati Quattroporte. За рулем мощного итальянского седана находился 26-летний Артур Моисеев, сын 50-летнего столичного бизнесмена Андижана Моисеева. Последний известен как совладелец крупного бизнеса по торговле и обслуживанию встраиваемой кухонной техники. По предварительным данным, смерть водителя наступила вследствие удара головой о какую-то деталь машины в момент столкновения транспортного средства со столбом. ДТП произошло из-за того, что лихач не справился с управлением. Известно, что за погибшим числится более 20 штрафов, преимущественно за серьезные превышения скорости. Впрочем, все они были вовремя оплачены. Заметим, что для доморощенного стритрейсера подобный «результат» выглядит достаточно скромно.

По сравнению с «легендарной» Марой Багдасарян, с ее сотнями неоплаченных штрафов и несколькими административными отсидками, погибшего можно считать достаточно дисциплинированным молодым человеком. Хотя возможностей «отжечь» у него явно хватало. По крайней мере, в соцсетях он регулярно публиковал свои фото за рулем Mercedes-SLK, Maserati, Ferrari. Трагическое происшествие вновь привлекло внимание к смертельно опасным дорожным художествам представителей «золотой молодежи» на мощных спортивных машинах на дорогах общего пользования.

На днях, напомним, в СМИ прогремел очередной видеоролик с несущимся на 320 км/ч по МКАД Mercedes E55 AMG, опубликованный неким пользователем Majorka63. Печаль в том, что редкий «мажор» может похвастать водительскими навыками уровня, соответствующего возможностям попавшей в его руки мощной машины. В большинстве подобных видео герои демонстрируют лишь «мастерство» тупого нажимания на педаль газа на прямой пустой дороге. В лучшем случае им удается освоить примитивный «дрифтит» — езду боком по кругу. В результате мы имеем таких «гонщиков», как погибший сын «кухонного магната». На этот раз, судя по характеру повреждений машины, юноша вновь не отказал себе в удовольствии прохватить с ветерком по мокрому асфальту столицы. На финише машина превратилась в гигантский факел.

— Возгорания машин не редкость при сильном лобовом столкновении, — пояснил ситуацию порталу «АвтоВзгляд» ведущий специалист одного из столичных бюро автотехнической экспертизы Павел Губан. — Вследствие удара бывает повреждена топливная магистраль или одна из трубок гидроусилителя. Горючая жидкость при этом может залить практически весь моторный отсек. Достаточно нескольким каплям попасть на выпускной коллектор двигателя или, скажем, на раскаленные из-за интенсивного замедления тормозные механизмы, как происходит мгновенное возгорание, — пояснил он.

Maserati Quattroporte предыдущего поколения, в которой сгорел «мажор», продавалась, в зависимости от комплектации, по ценам от 4,5 млн. рублей за дизельную заднеприводную модификацию. Quattroporte с самым мощным 4-литровым 530-сильным мотором можно было купить заплатив не менее 7 млн. рублей. Родителям «молодого и успешного» сейчас, конечно, можно только посочувствовать. Однако каждый раз, сталкиваясь с аналогичными трагедиями, в голове возникает одна и та же удивленная мысль: чем думают богатые мамы с папами, покупая своим великовозрастным, но безголовым детишкам такие смертельно опасные «игрушки» как суперкары и мощные мотоциклы? Такое впечатление, что они либо вообще не думают ни о чем, либо уверены, будто за большие деньги можно откупится даже от смерти.

превышение скорости, штрафы, ПДД, ДТП, ГИБДД
17 апреля 2017
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