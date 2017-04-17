Почему мажор на Maserati Quattroporte сгорел на столбе

На Ростовской набережной в Москве врезался в столб и сгорел вместе с водителем Maserati Quattroporte. За рулем мощного итальянского седана находился 26-летний Артур Моисеев, сын 50-летнего столичного бизнесмена Андижана Моисеева. Последний известен как совладелец крупного бизнеса по торговле и обслуживанию встраиваемой кухонной техники. По предварительным данным, смерть водителя наступила вследствие удара головой о какую-то деталь машины в момент столкновения транспортного средства со столбом. ДТП произошло из-за того, что лихач не справился с управлением. Известно, что за погибшим числится более 20 штрафов, преимущественно за серьезные превышения скорости. Впрочем, все они были вовремя оплачены. Заметим, что для доморощенного стритрейсера подобный «результат» выглядит достаточно скромно.

По сравнению с «легендарной» Марой Багдасарян, с ее сотнями неоплаченных штрафов и несколькими административными отсидками, погибшего можно считать достаточно дисциплинированным молодым человеком. Хотя возможностей «отжечь» у него явно хватало. По крайней мере, в соцсетях он регулярно публиковал свои фото за рулем Mercedes-SLK, Maserati, Ferrari. Трагическое происшествие вновь привлекло внимание к смертельно опасным дорожным художествам представителей «золотой молодежи» на мощных спортивных машинах на дорогах общего пользования.