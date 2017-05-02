За неправильный переход дороги можно «сесть» на 5 лет

Фото: Геннадий Черкасов
Чтобы стать жертвой произвола ГИБДД, необязательно садиться за руль автомобиля — достаточно лишь перейти улицу, причем на разрешающий сигнал светофора. Не верите, что законопослушный пешеход может стать фигурантом уголовного дела и угодить в тюрьму? А зря. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», не стоит недооценивать таланты придорожных полицейских.
Вячеслав Василенко

Чуть было не закончился лишением свободы дорожный инцидент с гаишниками для 23-летней девушки-пешехода из Орла, которая попыталась воспрепятствовать неправомерным действиям служителей порядка. Попавшая под уголовное преследование Лариса Пригарина переходила улицу по всем Правилам дорожного движения, однако подъехавшие к «зебре» придорожные полицейские увидели в ней злостную нарушительницу правопорядка.

По словам инспекторов, девушка пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в связи с чем была задержана для составления протокола. Правда, показания «виновницы» и свидетелей говорят о том, что красный свет загорелся в тот момент, когда она практически перешла дорогу. Более того: согласно п. 14.3 ПДД, на регулируемом пешеходном переходе водители должны дать возможность пешеходам закончить пересечение проезжей части, но сотрудники ДПС, в силу своего «профессионализма» об этом, похоже, и слыхом не слыхивали. А даже если и знали о данной норме закона, то решили на нее наплевать то ли из желания заработать себе на карман, то ли для того, чтобы повысить отчетность.

Фото: Геннадий Черкасов

Иначе как объяснить тот факт, что служивые задержали г-жу Пригарину, насильно усаживая ее в патрульный автомобиль. Понятное дело — девушка начала возмущаться, привлекая внимание прохожих, что, естественно, не понравилось людям в погонах, которые помимо незаконно выписанного протокола решили упечь ее за решетку. Да-да, не удивляйтесь: инспекторы обвинили дамочку в применении насилия в отношении представителей власти — нарушение ч.1 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Надо же как-то отстоять честь мундира, не правда ли? Так вот: полицейские отрапортовали, что им пришлось нести оборону от горячих пощечин жгучей брюнетки. И только с помощью подоспевшего на помощь экипажа нападение удалось отбить. Правда, на кадрах, снятых очевидцами, нет даже намека на хаотичную атаку разбушевавшейся леди. С чем, в частности, согласилась Орловская прокуратура, поставившая точку в уголовном процессе против пешехода. Дело в отношении нее было прекращено, а действия сотрудников ГИБДД в ведомстве расценили как незаконные и неправомерные.

Теперь стражам порядка грозят меры дисциплинарного характера (скорее всего, не более, чем выговор по службе), а вот без вины виноватая «уголовница» вправе требовать от «гайцов» материальной компенсации, а также привлечения их к ответственности за дачу ложных показаний.

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2 мая 2017
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