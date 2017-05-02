За неправильный переход дороги можно «сесть» на 5 лет

Чуть было не закончился лишением свободы дорожный инцидент с гаишниками для 23-летней девушки-пешехода из Орла, которая попыталась воспрепятствовать неправомерным действиям служителей порядка. Попавшая под уголовное преследование Лариса Пригарина переходила улицу по всем Правилам дорожного движения, однако подъехавшие к «зебре» придорожные полицейские увидели в ней злостную нарушительницу правопорядка.

По словам инспекторов, девушка пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в связи с чем была задержана для составления протокола. Правда, показания «виновницы» и свидетелей говорят о том, что красный свет загорелся в тот момент, когда она практически перешла дорогу. Более того: согласно п. 14.3 ПДД, на регулируемом пешеходном переходе водители должны дать возможность пешеходам закончить пересечение проезжей части, но сотрудники ДПС, в силу своего «профессионализма» об этом, похоже, и слыхом не слыхивали. А даже если и знали о данной норме закона, то решили на нее наплевать то ли из желания заработать себе на карман, то ли для того, чтобы повысить отчетность.